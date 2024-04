La profesora de inglés Dorina Gunterless recibe emocionada la insignia de Algeciras ante sus alumnos

La popular y querida profesora de inglés Dorina Gunterless ha recibido este martes la insignia de Algeciras de manos del alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de miembros del equipo de gobierno, en un Salón de Plenos del Ayuntamiento repleto de familiares, amigos y alumnos de la maestra.

Una emocionada Dorina ha dado las gracias a todos los presentes por “todo este calor y apoyo que he recibido en la emocionante mañana de hoy”, a la vez que ha añadido que “todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha sido de forma sincera y humilde pensando en los demás, en mi familia, en mis alumnos y en la ciudad que me acogió, a la que quiero y defiendo”.

El primer edil ha reconocido ese trabajo, cariño y entrega que ha demostrado Dorina desde que llegó a Algeciras, describiéndola como “británica especial o especial británica, una referencia, un espejo en el que mirarnos todos por su dedicación a la enseñanza de su idioma, que le ha llevado a mantener una estrecha relación con cientos de familias algecireñas”.

El alcalde ha destacado los valores de Gunterless como una firme defensora de la infancia y la juventud, como piedras angulares sobre las que se sustenta el futuro de nuestra sociedad, a la vez que ha destacado el amor de Dorina por los animales, especialmente por los caballos. Finalmente, Landaluce ha afirmado que “con la sencillez que nos caracteriza a los algecireños, pero con los corazones llenos de gratitud, nuestra ciudad devuelve hoy a Dorina una mínima parte de lo que le ha dado”.