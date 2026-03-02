Josefina Núñez Montoya presenta en Algeciras su nuevo libro, 'No hay viaje en vano'
La obra recopila cuentos morales protagonizados por jóvenes y construidos a partir de su amplia experiencia profesional como orientadora escolar
La escritora Josefina Núñez Montoya ha presentado este lunes en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras su nuevo libro, No hay viaje en vano, una obra que recopila cuentos morales protagonizados por jóvenes y construidos a partir de su amplia experiencia profesional como orientadora escolar.
El libro, con diseño y portada del fotógrafo de Europa SurErasmo Fenoy, reúne relatos que combinan la realidad con la imaginación y que rescatan las inquietudes, conflictos y emociones que marcan la etapa juvenil. Cada historia ofrece una mirada profunda y sensible sobre el crecimiento personal, los miedos, los retos y las decisiones vitales de sus protagonistas.
La obra está prologada por el profesor y humanista José Antonio Hernández Guerrero, coordinador del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, quien destaca la capacidad de la autora para convertir la experiencia educativa en literatura cargada de valores, reflexión y humanidad.
Licenciada en Filosofía y Letras, Josefina Núñez Montoya ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos de la Psicología y la Pedagogía Aplicada. Su producción literaria abarca cuentos infantiles, relatos y novelas cortas, entre las que destacan las obras premiadas Viaje a Dahla y La mesa nº 6.
Además, colabora habitualmente con la revista Speculum del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, ha publicado estudios de investigación en la revista Almoraima y forma parte activa del Grupo Literario Infusiónate del Campo de Gibraltar.
