El pregón juvenil de David Mota abre este domingo el ciclo anunciador de la Semana Santa en Algeciras

Algeciras se dispone a dar el primer paso hacia su Semana Mayor con la celebración, este domingo, del XIX Pregón Juvenil, una cita ya consolidada en el calendario cofrade que vuelve a brindar el primer gran anuncio de la Semana Santa a los jóvenes, una cita siempre rodeada de bellas palabras y sentimiento. El acto tendrá lugar el próximo 8 de marzo, a las 13.00 horas, en la Parroquia San Antonio de Padua, marcando oficialmente el inicio del ciclo de pregones anunciadores de la Semana Santa en la ciudad y como gran colofón a los cultos de la Sagrada Mortaja, corporación que custodia y organiza cada año este anuncio.

El pregón estará interpretado por el joven cofrade David Mota Cano, quien asume la responsabilidad de poner voz a la ilusión de la juventud cofrade algecireña en esta antesala de la Semana de Pasión. La presentación del pregonero correrá a cargo de David Mota Gutiérrez.

La celebración de este pregón juvenil se ha convertido, con el paso de los años, en el primer gran aldabonazo que anuncia la cercanía de la Semana Santa y que se abre oficialmente el ciclo de exaltaciones y pregones que, durante las próximas semanas, irán preparando el ambiente cofrade en la ciudad. La cita posee además un marcado carácter formativo y testimonial, al dar protagonismo a las nuevas generaciones que garantizan la continuidad de las tradiciones.

Desde la hermandad organizadora se subraya la importancia de este acto como espacio de expresión para los jóvenes cofrades, llamados a ser el relevo natural en la vida de las corporaciones. El pregonero, vinculado desde temprana edad al mundo de las hermandades, afronta el encargo con la responsabilidad de transmitir vivencias, sentimientos y reflexiones en torno a la Semana Santa algecireña.

El acompañamiento musical del acto estará a cargo de la Banda de Música Amando Herrero de Algeciras, formación habitual en numerosos actos cofrades de la ciudad y que contribuirá a realzar la solemnidad del evento con un repertorio acorde al tiempo cuaresmal.

El XIX Pregón Juvenil llega en un momento de especial dinamismo para la juventud cofrade algecireña, cada vez más implicada en la vida interna de las hermandades y en la organización de actos preparatorios de la Semana Santa. En este contexto, la intervención de David Mota Cano se presenta como una oportunidad para escuchar la mirada joven sobre una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

La palabra del pregonero juvenil, muy ligado desde niñez y por lazos familiares a la Hermandad de Medinaceli y al Martes Santo, será, un año más, la primera en anunciar lo que está por venir: días de cultos, túnicas, música procesional y fervor popular.

La Hermandad de la Sagrada Mortaja invita a todos los cofrades y fieles a participar en este acto, que no solo abre el calendario de pregones, sino que reafirma el compromiso de la juventud con el presente y el futuro de la Semana Santa algecireña. Con la voz joven como protagonista, la ciudad vuelve a ponerse en camino hacia su Semana de Pasión. Así, la cita de este domingo se perfila así como el pórtico emocional de una Cuaresma que comienza a tomar pulso en la ciudad.