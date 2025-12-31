Algeciras celebra las precampanadas infantiles en la Plaza Alta con música y diversión para toda la familia

Algeciras ha vivido este mediodía un momento mágico con las precampanadas infantiles, organizadas por Aepa 2025 (Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño). La cita, que alcanza este año su octava edición, se ha celebrado en la Plaza Alta y ha reunido a numerosos niños acompañados de sus familias, que han llenado el céntrico espacio para dar la bienvenida al nuevo año de manera anticipada.

El acto ha contado con música en directo y la animación de Huntrix, el grupo protagonista de la película K-Pop Demon Hunters, que ha hecho bailar y disfrutar a los asistentes durante toda la jornada. La animación continuó tras las campanadas infantiles, asegurando que la diversión se prolongara más allá del momento central del evento.

Desde al menos una hora antes del inicio, los organizadores han repartido los regalos tradicionales de Aepa, entre los que destacan los cuadernos para colorear sobre la tierra de Algeciras, diseñados por Carlos Villanueva, y, lo más esperado por los pequeños, las preuvas infantiles de la suerte, que han tomado justos después de los sones de Paco de Lucía, recreando la magia de la Nochevieja de manera adaptada a los niños.

La iniciativa, que se celebra cada año desde 2018, busca conjugar diversión, educación y patrimonio local, acercando a los más pequeños las tradiciones de fin de año mientras disfrutan de actividades culturales y musicales. La Plaza Alta se ha convertido así en el epicentro de la alegría y la convivencia familiar, consolidando a estas precampanadas como uno de los eventos infantiles más esperados de Algeciras.