El PP consuma el relevo de Landaluce en el Senado, pese al archivo de la denuncia del PSOE en su contra

El Partido Popular ha consumado este martes, 3 de febrero, el relevo de José Ignacio Landaluce como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Su sustituta es la hasta ahora portavoz de los populares en esta Comisión y expresidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo.

Landaluce presentó su renuncia como responsable de la comisión el pasado 22 de enero, pese a que una semana antes se había dado a conocer el archivo de la denuncia que el PSOE había presentado en su contra ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual en el ejercicio de su cargo como alcalde de Algeciras.

Pilar Rojo, en una intervención en el Pleno del Senado. / PP

Landaluce, que tras cesar también como mlitante del PP pasó a integrarse en el Grupo Mixto del Senado, pierde el complemento retributivo de hasta 24.337,04 euros anuales que llevaba aparejada su condición de presidente de la comisión.

El regidor ha manifestado su intención de “pedir responsabilidades” a quienes le han acusado con “falsedades”, según sus propias palabras. En ese sentido, ha presentado una querella contra la portavoz municipal del PSOE en Algeciras, la también parlamentaria autonómica Rocío Arrabal, y contra el agitador y eurodiputado Alvise Pérez.

Landaluce indicó tras conocer el archivo de la denuncia que “de momento” no iba a solicitar su reingreso en el Partido Popular, al considerar que esa decisión le permite mantener la libertad necesaria para exigir responsabilidades a quienes, según sostiene, le han difamado durante casi un año y medio, desde octubre de 2024. Fue entonces cuando se difundieron los primeros mensajes de Whatsapp en los que tres concejalas del PP de Algeciras aludían a situaciones poco decorosas en relación al regidor: si bien todas ellas han negado en redondo que hubieran sido víctimas de Landaluce, no han desmentido la existencia de dichos mensajes.