El PP pide que la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza cuente con doble vía

Algeciras/El PP presentará en el Congreso y el Senado una iniciativa en la que se pide al Ministerio de Transportes que "no relegue" a Andalucía y al Campo de Gibraltar en la ejecución de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y que dote de doble vía a todo el trazado.

La moción ha sido presentada este jueves en Algeciras por el senador y alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce; el diputado por Zaragoza Pedro Navarro y el diputado por Cádiz Miguel Sastre-Uya, junto al también diputado Pedro Gallardo y la vicesecretaria del PP de Andalucía, Pilar Pintor.

En su proposición no de ley, el PP insta al Gobierno a que “acelere la licitación de las obras, incluyendo las actuaciones necesarias en todos los gálibos y pasos elevados entre Zaragoza y Algeciras, no de manera parcial solo en el tramo Zaragoza-Madrid”. En otros de sus puntos demanda que se “lleve a cabo la inversión necesaria para que la autovía funcione con doble vía en todo su trazado”.

La PNL también propone que se garantice que las obras que se lleven a cabo no produzcan un colapso en la infraestructura ferroviaria que conecta actualmente ambos puntos de la península, así como creación de un grupo de trabajo entre el ministerio y las comunidades autónomas que coordine las acciones necesarias para cada tramo.

Landaluce ha criticado que mientras que “en la autopista ferroviaria se están empezando a impulsar los trabajos en el tramo entre Madrid y Zaragoza, se han quedado sin adjudicar proyectos para mejorar el trazado entre Zaragoza y Algeciras”, a lo que se une también la denuncia de que “se está desarrollando el eje transversal este-oeste a través de la unión Valencia-Madrid-Sines que deja a Andalucía abandonada y va a generar graves perjuicios al movimiento de mercancías desde los puertos del sur y en especial del de Algeciras”.

El senador popular se ha referido “al actual caos y deficiencias ferroviarias” apuntando que “ahora Algeciras somos todos porque los problemas de constantes averías, trenes viejos, cortes de vía, falta de previsión y de capacidad de reacción es lo que soportamos en la conexión por tren entre Algeciras y Madrid desde hace muchos años”.

Landaluce ha insistido en reclamar unas “infraestructuras adecuadas y necesarias para que la mitad de España no quede relegada y pierda competitividad". "Queremos tener las mismas condiciones que otros”, ha afirmado.

Pedro Navarro ha explicado que el plan de inversión de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras presentado por el Gobierno, además de afectar sólo a los gálibos del tramo Madrid–Zaragoza , contempla que muchos de los tramos pasaran por una cuestión de ahorro a ser de vía única en lugar de con doble, a lo que muestra el rechazo del PP “porque no tiene sentido una autopista ferroviaria que no tenga doble ancho en todo su recorrido y para que funcione como autovía se deben revisar los trazados que sean pertinentes, de tal forma que las pendientes no resten competitividad al sistema”.

El diputado ha defendido “una idea de un país vertebrado de norte a sur que facilite el transporte de viajeros y mercancías por tren y conecte Algeciras no sólo con el norte de España sino también con Europa, pero el proyecto presentado por el Gobierno es incompleto”.

Navarro que señalado que mientras que la Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón, o los ayuntamientos de Zaragoza y Algeciras, están completamente comprometidos con la reivindicación de la autopista ferroviaria, el Gobierno de Pedro Sánchez "lamentablemente ha abandonado la infraestructura; debe sentarse a hablar con las comunidades autónomas para coordinar las actuaciones necesarias para cada tramo”.

Miguel Sastre Uya ha puesto el acento en “la necesidad de infraestructura que tiene la comarca y la provincia claves para que nuestra tierra se desarrolle”. Por ello, ha pedido al Gobierno “que no aísle a la provincia y al Campo de Gibraltar y se le dote de la inversión e infraestructuras adecuadas para poder competir en igualdad de oportunidades y competencias con otros territorios”.