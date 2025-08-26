Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Un polizón con cuentas pendientes con la Justicia, detenido en Ceuta al intentar viajar a Algeciras

El joven, interceptado escondido en los bajos de un camión, tenía pendientes tres requisitorias judiciales por robos y hurtos en Getafe, Valencia y Madrid

Un agente de la Guardia Civil en el puerto de Ceuta.
Un agente de la Guardia Civil en el puerto de Ceuta. / Europa Press

El intento de atravesar el Estrecho hacia Algeciras acabó en detención y, apenas un día después, en libertad. La Policía Nacional interceptó este domingo en el puerto de Ceuta a un polizón oculto bajo un camión que se disponía a embarcar rumbo a la Península. Tras su arresto, los agentes comprobaron que sobre él pesaban tres requisitorias judiciales, relacionadas con juicios pendientes por robo y hurto en los juzgados de Getafe, Valencia y Madrid.

Fuentes judiciales citadas por El Faro de Ceuta confirmaron que esas órdenes eran únicamente de comunicación de señalamientos, por lo que el trámite se cumplió este lunes y el hombre quedó libre, aunque advertido de la obligación de comparecer ante la Justicia cuando sea requerido.

La escena que condujo a su detención se produjo a primera hora del domingo, cuando los policías que supervisaban los controles en el puerto advirtieron la presencia de una persona escondida en los bajos de un camión. Tras interceptarlo y trasladarlo a la Jefatura Superior, el sistema de verificación reveló las requisitorias pendientes.

El caso refleja una práctica habitual en la frontera ceutí: individuos que, sabiendo que tienen cuentas pendientes con la Justicia o que arrastran órdenes de expulsión, tratan de alcanzar la Península ocultándose en vehículos de mercancías. La vigilancia policial en puerto y frontera está precisamente orientada a frenar este tipo de intentos, que en este caso permitió sacar a la luz los procesos judiciales que el polizón tiene aún por resolver.

También te puede interesar

Lo último

stats