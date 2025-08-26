Un polizón con cuentas pendientes con la Justicia, detenido en Ceuta al intentar viajar a Algeciras

El intento de atravesar el Estrecho hacia Algeciras acabó en detención y, apenas un día después, en libertad. La Policía Nacional interceptó este domingo en el puerto de Ceuta a un polizón oculto bajo un camión que se disponía a embarcar rumbo a la Península. Tras su arresto, los agentes comprobaron que sobre él pesaban tres requisitorias judiciales, relacionadas con juicios pendientes por robo y hurto en los juzgados de Getafe, Valencia y Madrid.

Fuentes judiciales citadas por El Faro de Ceuta confirmaron que esas órdenes eran únicamente de comunicación de señalamientos, por lo que el trámite se cumplió este lunes y el hombre quedó libre, aunque advertido de la obligación de comparecer ante la Justicia cuando sea requerido.

La escena que condujo a su detención se produjo a primera hora del domingo, cuando los policías que supervisaban los controles en el puerto advirtieron la presencia de una persona escondida en los bajos de un camión. Tras interceptarlo y trasladarlo a la Jefatura Superior, el sistema de verificación reveló las requisitorias pendientes.

El caso refleja una práctica habitual en la frontera ceutí: individuos que, sabiendo que tienen cuentas pendientes con la Justicia o que arrastran órdenes de expulsión, tratan de alcanzar la Península ocultándose en vehículos de mercancías. La vigilancia policial en puerto y frontera está precisamente orientada a frenar este tipo de intentos, que en este caso permitió sacar a la luz los procesos judiciales que el polizón tiene aún por resolver.