La Policía Nacional resuelve una pelea callejera con una persona ebria en pleno centro de Algeciras

La Policía Nacional ha tenido que intervenir este jueves por la tarde en una pelea en plena calle del centro de Algeciras entre un grupo de personas y un hombre ebrio. Los hechos no han pasado a mayores gracias a la mediación de una operaria del servicio de limpieza municipal que se encontraba presente y ha intercedido para calmar los ánimos.

El suceso ha ocurrido este jueves poco después de las 17:00 en la calle Radio Algeciras, a pocos metros de la céntrica Plaza Alta. Según testigos presenciales, un hombre en estado de embriaguez y recién salido de un bar de la misma calle se ha topado con un grupo de personas, todas adultas, con las que se ha enzarzado verbalmente. El hombre ebrio terminó en el suelo tras recibir un golpe, momento en el cual intervino una trabajadora del servicio de limpieza que se encontraba en la calle. Esta operaria frenó nuevas agresiones y calmó los ánimos hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Dos policías nacionales se presentaron minutos después en el lugar de los hechos, tomaron declaraciones a los implicados y ofrecieron presentar las correspondientes denuncias.