La Policía Nacional desmantela en Algeciras una red que estafó a 105 víctimas mediante suplantación de identidad y compras online

La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras una organización criminal especializada en fraudes financieros mediante la suplantación de identidad, una trama que llegó a afectar a un total de 105 víctimas, la mayoría residentes en el Campo de Gibraltar. La operación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos, se ha saldado con la detención de seis personas como presuntas autoras de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona en las dependencias policiales de Algeciras, quien alertó de que había sido incluida en el fichero de morosos Asnef por deudas que nunca había contraído. La víctima comprobó que figuraba como deudora en una conocida financiera por dos contratos de financiación que no había solicitado ni firmado, lo que llevó a los agentes a tirar del hilo de un entramado delictivo mucho más amplio.

A partir de esa primera denuncia, los investigadores lograron detectar la existencia de una organización criminal bien estructurada, integrada por más de ocho miembros y con base operativa en Algeciras, dedicada de forma sistemática a la usurpación de datos personales para la comisión de fraudes financieros.

Un sofisticado fraude apoyado en el comercio electrónico

La red había perfeccionado un modus operandi que combinaba la suplantación de identidad con el uso fraudulento del comercio electrónico. Los investigados realizaban compras a través de la página web oficial de una conocida marca de electrónica, adquiriendo teléfonos móviles de última generación y otros dispositivos de elevado valor económico.

Para financiar estas compras, formalizaban contratos con una conocida financiera utilizando datos personales sustraídos a terceras personas. Una vez aprobada la operación, los autores abonaban únicamente la primera cuota del contrato. Tras recibir los productos en sus domicilios, dejaban de realizar los pagos restantes, trasladando así la deuda a las víctimas cuyos datos habían sido utilizados de manera fraudulenta.

Posteriormente, los dispositivos electrónicos eran vendidos en el mercado negro, lo que permitía a la organización obtener importantes beneficios económicos.

Un empleado, pieza clave en la obtención de datos personales

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes identificaron a un empleado de un concesionario de vehículos de Algeciras, distribuidor oficial de reconocido prestigio en el Campo de Gibraltar, como una pieza clave en el funcionamiento de la red criminal.

Este trabajador aprovechaba su acceso a las bases de datos de la empresa para obtener información confidencial de numerosos clientes, datos que posteriormente eran utilizados por la organización para cometer los fraudes. Este hecho explicaría que la mayoría de las víctimas compartieran la circunstancia de haber sido clientes de dicho concesionario.

La investigación confirmó que la empresa no tenía ninguna relación con la trama delictiva, aunque los hechos generaron una considerable alarma social y un perjuicio reputacional para la misma.

Una organización con jerarquía y funciones perfectamente definidas

Las pesquisas policiales permitieron constatar que la organización contaba con una estructura jerárquica perfectamente definida, con roles diferenciados entre sus integrantes. Destacaban dos individuos que ejercían funciones de liderazgo y coordinación, mientras que otros miembros se encargaban de la obtención de datos personales, la formalización de contratos fraudulentos, la recepción de los productos y su posterior venta.

Como resultado de la operación, se llevaron a cabo actuaciones simultáneas que culminaron con la detención de seis personas, entre ellas los dos principales responsables del entramado criminal.

Asimismo, se realizaron dos registros domiciliarios en los que se intervinieron cuatro teléfonos móviles, un ordenador, diversos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los hechos investigados.

Todo el material incautado será sometido a análisis con el objetivo de profundizar en la investigación y determinar el alcance total de las actividades delictivas. La Policía Nacional continúa trabajando para localizar al resto de integrantes de la organización, que permanecen en paradero desconocido, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días conforme avance el análisis de la información intervenida.