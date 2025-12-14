La Policía Local intensificará los controles de alcohol y drogas al volante en Algeciras durante la próxima semana

La Policía Local de Algeciras pondrá en marcha una nueva campaña de controles de alcoholemia y drogas al volante en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), que se desarrollará desde este lunes 15 de diciembre hasta el domingo 21, coincidiendo con el aumento de desplazamientos propio del periodo navideño.

Según ha informado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, los controles serán realizados por todos los grupos operativos de la Jefatura, y se desplegarán en distintos puntos de la ciudad, abarcando los turnos de mañana, tarde y noche.

El objetivo de esta campaña es prevenir conductas de riesgo al volante y reforzar la seguridad vial en unas fechas especialmente sensibles, en las que se incrementan las celebraciones y el consumo de alcohol. Muñoz ha insistido en la “peligrosidad de conducir tras ingerir alcohol o sustancias estupefacientes, incluso cuando las tasas se encuentran dentro de los márgenes legales”.

La Dirección General de Tráfico recuerda que el alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en uno de cada tres accidentes mortales, y que su consumo multiplica entre dos y quince veces el riesgo de sufrir un siniestro, en función de la tasa.

La campaña se enmarca en la estrategia de vigilancia y prevención impulsada por la DGT y los cuerpos policiales locales para reducir la siniestralidad y concienciar a los conductores sobre la importancia de una conducción responsable.