La Policía Local de Algeciras ha interpuesto un total de 99 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad urbana, como bicicletas de pedaleo asistido o ciclomotores eléctricos, durante una campaña especial de control sobre estar nuevas formas de desplazamiento que ha tenido una duración de dos semanas, del 19 de abril al 2 de mayo.

"La campaña estaba prevista para una semana, pero al final fue ampliada por otra más. Se han interpuesto 99 denuncias, el 90% de ellas a patinetes eléctricos y el resto a otros vehículos de movilidad urbana. El 64% ha sido por circular por zona peatonal, el 7% ha sido sancionado por circular en sentido contrario y el 5% por usar móviles o auriculares. El resto de expedientes han sido consecuencia de infringir distintas normas de tráfico, como saltarse un semáforo en rojo o rebasar una línea continua", explica Ángel Gutiérrez Villalobos, jefe de la Policía Local de Algeciras.

"En esta campaña no hubo ninguna sanción por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque con anterioridad sí que hemos abierto expedientes por esa razón. Los conductores de los patinetes tienen la obligación de someterse a los controles de alcohol o drogas", abunda.

Gutiérrez deja claro que la intención del Ayuntamiento no es perseguir a los usuarios de estos vehículos: "Es una campaña para normalizarlos. Aunque muchos conductores de turismo los ven como un peligro, no lo son. Es un tema bastante novedoso, en la que el usuario no tiene toda la información y se puede confundir. Hay que ordenar y hacerle saber a los ciudadanos qué tipo de aparato es el que van conduciendo para que sepa las normas que tiene que cumplir".

Estas nuevas formas de movilidad han llegado para quedarse

Estas nuevas formas de movilidad aún generan rechazo por parte de algunos conductores: "Al conductor de coche le cuesta acostumbrarse a la existencia de otros usuarios en la vía y los ve como un peligro pero cualquier conductor puede practicar una conducción temeraria sin importar el vehículo que lleve. Los de patinete también, pero no es la norma, la mayoría lo hacen bien. Estas nuevas formas de desplazarse no son una moda, funcionan bien y han venido para quedarse", opina.

El máximo responsable del cuerpo policial algecireño hace un apunte importante: "Si puede desarrollar más de seis kilómetros por hora, ya no es un juguete. Un patinete eléctrico es un vehículo y la persona que lo maneja es un conductor, por lo que ambos están sujetos a las reglas generales del resto de vehículos".

Normativa respecto al uso de los patinetes eléctricos

La normativa sobre los vehículos de movilidad personal, como se llama legalmente a los patinetes eléctricos, se rige sobre tres principios: "Tienen que circular por la calzada o por los carriles bici, porque la acera es para los peatones. Esta es la norma básica. Por supuesto, tienen que ir en el mismo sentido de circulación que los demás vehículos, no pueden ir como un kamikaze en dirección contraria. Y no se pueden llevar auriculares ni usar el teléfono móvil", explica el jefe de la Policía Local.

Existen diferencias respecto a las normas para el uso de un ciclomotor: "No es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil, ni la matrícula, ni el casco. Es un poco parecido al de las bicicletas, aunque en estas sí que es obligatorio el casco para los menores de 16 años. Tampoco hay ninguna edad mínima para conducir un patinete. Hemos actuado también sobre otro tipo de vehículos de movilidad urbana, como las bicicletas eléctricas o los ciclomotores eléctricos. Estos son parecidos a un patinete con un sillín, de mayor potencia, que sí se tienen que matricular, tener un seguro y casco obligatorio", explica Gutiérrez.

No pueden ir dos personas en el mismo patinete eléctrico

El responsable policial recuerda que los vehículos de movilidad personal son para uso exclusivo de una persona, y que no se puede modificar su estructura básica: "No pueden ir dos personas en el mismo patinete, ni tampoco se le puede acoplar un sillín o un manillar suplementario para uso infantil, de esos que venden para cualquiera de los modelos existentes.

La campaña del Ayuntamiento se realiza tras dos años de trabajo: "En 2019 hicimos un grupo de trabajo y empezamos a analizar toda la legislación que había, por que había algunas dudas acerca de la normativa. También nos dimos cuenta de que había muy poca información trasladada a la población. En diciembre de ese mismo año recibimos una instrucción de la Dirección General de Tráfico. En enero de este año se aprobó la hoja de ruta a seguir por parte de la DGT y se actualizó la normativa, aportando una definición legal de lo que es un vehículo de movilidad personal."