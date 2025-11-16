La Policía Local de Algeciras denuncia a un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol

La Policía Local de Algeciras ha abierto diligencias judiciales y ha sancionado administrativamente a un conductor que cuadruplicaba la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha explicado que los hechos ocurrieron en la avenida Aguamarina, donde una patrulla de la Policía Nacional detectó un turismo estacionado en doble fila, con las luces encendidas y obstaculizando de manera grave la circulación. El conductor, un vecino de Algeciras de 53 años, se encontraba fuera del vehículo y presentaba claros síntomas de embriaguez.

Al ser identificado, el hombre negó haber conducido el coche y aseguró que había sido su mujer quien lo había llevado hasta el lugar. Sin embargo, tanto la pareja como un testigo presencial ofrecieron una versión completamente distinta, lo que llevó a los agentes nacionales a requerir la presencia de la Policía Local.

Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 1,03 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que cuadruplica el límite legal. Dado que los hechos constituyen un presunto delito contra la seguridad vial, se instruyeron diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción número 4. Además, el vehículo fue retirado por la grúa municipal y se le impuso una sanción administrativa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Desde la Policía Local recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol puede conllevar, además de la retirada del carnet por al menos un año, penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.