La Policía Local de Algeciras multa con 1.400 euros a un conductor borracho en Las Colinas

La Policía Local de Algeciras ha multado con 1.400 euros al conductor de un coche que provocó un accidente de tráfico mientras conducía borracho y que, además, se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia. El cuerpo municipal de seguridad ciudadana también ha instruido diligencias judiciales contra el infractor, que insultó varias veces a los agentes, según la versión de los hechos aportada por el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación policial se produjo cuando dos patrullas fueron requeridas para acudir a la calle Verdiales, en Las Colinas, para atender un accidente de tráfico entre un vehículo estacionado y otro en movimiento. El cuyo conductor, según la información que llegaba a la sala del 092, podría encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Una vez allí, los agentes comprobaron que en la misma calle se encontraba el conductor del turismo, natural y vecino de Algeciras de 37 años, tumbado en el suelo, con una herida sangrante en la cabeza, un diente desprendido y señales de haberse orinado encima.

Esta persona, que rehusó ser atendida por los servicios sanitarios, profería frases inconexas y se negó a ser sometido a las pruebas de alcoholemia. Ademas, le constaba la obligación haber realizado el curso de reeducación vial obligatorio por haber sido privado anteriormente del carnet de circulación, reconociendo que nunca lo hizo.

De todo se dio traslado al juzgado, procediendo a la retirada del vehículo por parte del servicio de la grúa municipal. Asimismo, le fueron impuestas tres sanciones administrativas que conllevan sanciones económicas conjuntas por 1.400 euros, siendo además denunciado por las continuadas faltas de respeto mostradas hacia los agentes.