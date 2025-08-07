La Policía Local de Algeciras intercepta a un conductor con 0,73 de alcoholemia que se había quedado dormido al volante

La Policía Local de Algeciras ha instruido diligencias judiciales contra el conductor de un vehículo que sufrió un accidente en la zona de Pelayo cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol superando todos los límites permitidos. Los hechos se produjeron cuando una patrulla fue avisada para dirigirse a la calle Sierra de Aracena, donde se encontraba un vehículo con una persona ensangrentada al volante.

El coche estaba atravesado en la calle, con las luces encendidas, el motor arrancado, obstaculizando la circulación y con un hombre con el rostro cubierto de sangre que, además, dormía profundamente. Una vez que fue despertado dijo que no había sufrido un accidente, sino que las heridas se las provocó al caer al suelo cuando abandonaba la velada de Pelayo.

El conductor, desatendiendo las recomendaciones de los funcionarios policiales, se negó a recibir asistencia médica, incluso por parte de la dotación de la ambulancia que fue solicitada y que acudió al lugar.

El hombre, de 27 años, natural y vecino de Algeciras, presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que le sometieron a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tasa que es constitutiva de delito (el límite es 0,25).

Las diligencias fueron remitidas tanto al Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras como a la Fiscalía, al tiempo que el hombre fue denunciado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que conlleva una multa de 1.000 euros, además de quedar inmovilizado el vehículo que conducía.