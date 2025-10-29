El Pleno de Algeciras debatirá nombrar Hijo Predilecto al actor Víctor Clavijo

El próximo viernes 31 de octubre, el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras debatirá una moción para conceder el título de Hijo Predilecto de la ciudad al actor algecireño Víctor Clavijo Cobos, una iniciativa promovida por Izquierda Unida (IU) y trasladada al Pleno por el grupo municipal socialista.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, expresó su confianza en que "el conjunto de la corporación municipal plenaria haga suya una iniciativa para, en virtud del expediente registrado a principios de este año y de sus múltiples méritos, Víctor Clavijo sea nombrado Hijo Predilecto de Algeciras".

La moción destaca los méritos del actor, nacido en Algeciras en 1973, donde cursó sus estudios en el colegio Puerta del Mar y el Instituto Isla Verde. Posteriormente se trasladó a Granada para iniciar sus estudios universitarios y más tarde a Madrid, donde desarrolló una sólida carrera interpretativa. Pese a su trayectoria nacional, Clavijo ha mantenido siempre una estrecha vinculación con su ciudad natal, a la que regresa con frecuencia y de la que se declara orgulloso.

En el documento se subraya que Clavijo posee una destacada trayectoria profesional en el teatro, cine, televisión y radio, avalada por galardones como el Premio Goya al Mejor Actor Revelación, el Premio de la Unión de Actores en seis ocasiones, el Premio Ondas Globales de Podcast 2024 y el Premio Talento Andaluz de Canal Sur en el Festival de Cine de Málaga 2025, entre otros muchos.

"Ligar el nombre de nuestra ciudad al de un algecireño que despunta en la escena cultural de nuestro país supone, además de un merecido reconocimiento institucional, una medida para potenciar la imagen positiva de Algeciras a través de uno de sus hijos", sostiembe Izquierda Unida en la exposición de motivos.

La formación recuerda que asociaciones culturales, organizaciones sociales, vecinales, sindicatos y partidos políticos apoyaron la propuesta el pasado año, a la que también se sumaron centenares de ciudadanos, tanto de manera presencial como telemática, conformando un expediente ya registrado en el consistorio.