El Consejo Local abre el plazo para la renovación de abonos de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Algeciras

Es uno de los grandes signos de que el reloj ya señala una cuenta hacia atrás y el tiempo de la espera se inicia, precisamente, con el Miércoles de Ceniza más cerca que lejos. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras oficializó el inicio del periodo para la renovación de abonos de la Carrera Oficial en la Semana Santa de 2026. Desde este pasado 3 de febrero, la entidad regidora mantiene abierta su sede social, ubicada en la calle Sevilla, para que los usuarios aseguren la renovación en los palcos y sillas que engalanan el kilómetro cero de la Semana Mayor algecireña.

Este trámite marca el verdadero comienzo de la cuenta atrás para la ciudad. Los abonados que deseen conservar su ubicación para presenciar las estaciones de penitencia de 2026 tienen de plazo hasta el próximo 27 de febrero. Es un periodo exclusivo de fidelización, diseñado para garantizar que las familias y devotos que año tras año ocupan su sitio en la Plaza Alta mantengan su derecho de reserva antes de que las localidades salgan al mercado general.

El Consejo ha dispuesto una franja horaria amplia que busca conciliar los horarios del día a día con la atención desde la sede. En turno vespertino, estará abierto los martes, miércoles y jueves, de 18:30 a 20:30. Mientras que se reserva el sábado, de 10:00 a 13:00, para una atención y servicio matinal.

Aquellas sillas que no hayan sido renovadas en tiempo quedarán liberadas automáticamente. Será entonces, del 3 al 21 de marzo, cuando se abra el plazo para nuevos abonados. Esta segunda fase es la oportunidad para que nuevos usuarios se incorporen a la nómina de sillas reservadas, adquiriendo las vacantes disponibles para disfrutar, desde una posición de privilegio y comodidad, del discurrir de todas las cofradías para este ejercicio.

Más allá de la mera gestión de venta, esta iniciativa que cada año crece tiene una lectura de profundidad sobre la salud de la Semana Santa de Algeciras. La demanda de abonos no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia de la maduración de un proyecto que transformó y modeló la estética de la ciudad, en Semana Santa, dándole un itinerario más a la altura de lo que precisa una Carrera Oficial del peso de Algeciras.

Hay que remontarse al año 2019 para encontrar el origen del actual formato. Aquel año, el Consejo Local tomó la valiente decisión de reordenar la Carrera Oficial, introduciendo el cortejo procesional por el interior de la Plaza Alta. Se buscaba dotar a los cortejos de un mayor realce, dignificando el paso de las hermandades y mejorando la seguridad y visibilidad del público. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se ha tornado en un éxito indiscutible con el paso de los primeros años. Las cifras avalan la gestión: el trazado arrancó en su año inaugural con una oferta cercana a las 700 localidades. La respuesta de Algeciras fue tan positiva que, lejos de estancarse, el interés ha ido creciendo primavera tras primavera.

En los últimos años, el aforo alcanza prácticamente el millar de localidades, rozando el lleno técnico en las jornadas más señaladas de la Pasión. Este crecimiento exponencial evidencia que el público ha abrazado este modelo, valorando la comodidad de ver la cofradía completa en un entorno cómodo, seguro y de gran belleza.

El éxito del trazado por el interior de la Plaza Alta ha logrado, además, crear un ambiente de recogimiento y respeto al paso de las imágenes que era difícil de conseguir en configuraciones anteriores de calles abiertas. El abonado de Algeciras se ha vuelto fiel a su localidad. Queda poco para que el incienso inunde las calles, pero antes, toca cumplir con la tradición de renovar el "papel" que da acceso a la primera fila de la Semana Santa.