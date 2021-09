La plantilla de los autobuses urbanos de Algeciras, llamada a la huelga

El Comité de Empresa de Algesa ha convocado una huelga para la plantilla de la Compañía de Transportes de Algeciras (CTA), que presta el servicio municipal de autobuses urbanos, que implicará paros parciales los días 5, 11, 19 y 26 de octubre de 9:00 a 12:00.

El comité ha anunciado además que se realizarán dos manifestaciones para los días 5 y 19 de octubre con un recorrido que partirá desde la parada del monumento de Paco de Lucía por la avenida Virgen del Carmen, subiendo calle Trafalgar hasta el Ayuntamiento, donde leerán un manifiesto bajo el lema Por un transporte público de autobuses digno, por el cumplimiento de los acuerdos.

Los trabajadores reclaman que se solventen las deficiencias en el servicio y el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y la empresa pública de negociar la remuneración de antigüedad, como quedó plasmado en el acuerdo de 2019.

El teniente de alcalde delegado de Movilidad Urbana, Francisco Javier Rodríguez Ros, ha lamentado el preaviso de huelga y ha recordado que desde que el Ayuntamiento municipalizó el servicio, hace ahora quince meses no ha "parado de dar pasos para mejorarlo". "Comenzamos con la incorporación de dos nuevos microbuses, y la reparación de toda la flota a través de la inversión de más de 600.000 euros, ya que nos encontramos con autobuses cuyos parachoques estaban amarrados con bridas para que no se cayesen; en algún vehículo habían sustituido cristales de las ventanas por piezas de metacrilato, faltaban manguitos porque no había piezas de repuesto, los motores se recalentaban hasta salir ardiendo, y los equipos de aire acondicionado no funcionaban”.

“Para poder llevar a cabo estos trabajos reforzamos la plantilla del taller con nuevos mecánicos, chapistas y pintores, pero además, y a través de la decisión adoptada por nuestro alcalde, José Ignacio Landaluce, se va a destinar la subvención de la Diputación a la adquisición de cuatro nuevos autobuses, y ahora se está trabajando en la petición de nuevas ayudas a los Fondos Europeos para comprar un vehículo más”, señala el edil.

En lo que se refiere a la plantilla, Rodríguez Ros subraya que el equipo de gobierno “ha cumplido al cien por cien los compromisos y acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores". "Desde que nos hicimos cargo del servicio han pasado a ser empleados municipales, dándoles una estabilidad laboral de la que carecían hasta entonces, garantizando el pago de sus nóminas, aplicándoles de entrada una subida salarial del tres por ciento, a la que se une ahora otra del 0.9% con carácter retroactivo, siendo esta cantidad la más alta de las que recomienda el Gobierno central para las subidas salariales; fijando un plus mensual de 150 euros y nuevos incentivos por penosidad y trabajar en festivos; garantizando el cobro del cien por cien de la nómina en caso de accidente laboral o de enfermedad común, y el abono de las pagas extras en su integridad si están de baja, y se les ha equiparado con el resto de trabajadores municipales en el cobro del plus anual de 500 euros para evitar el absentismo laboral”.

Sobre la reclamación del reconocimiento de la antigüedad, el teniente de alcalde explica que “hace unos días mantuvimos una reunión con el comité de empresa donde se le informó que este asunto estaba en estudio, pero ahora se ha demostrado que es inviable, en base a la legalidad vigente, por lo que hemos solicitado informes a los servicios técnicos municipales, puesto que conllevaría una importante merma para las arcas municipales, haciendo que en el caso de algunos trabajadores en concreto su sueldo mensual registrase una subida del cincuenta por ciento”.

Finalmente, Rodríguez Ros subraya que el comité de empresa “tiene siempre abiertas las puertas de la dirección y de este equipo de Gobierno para dialogar, consensuar y trabajar en beneficio de un servicio público tan necesario para la ciudad y para los algecireños, teniendo siempre también presente a los trabajadores, pilar fundamental para su prestación”.

Reacción del PSOE

“Entendemos perfectamente la situación que vienen atravesando. Hemos denunciado en numerosas ocasiones la realidad del transporte público urbano y reclamado soluciones que han encontrado la callada por respuesta. Los trabajadores dicen 'basta ya', pues están cansados de que se les ningunee”, señala el portavoz municipal socialista, Juan Lozano.

“Landaluce no ha cumplido con su parte del acuerdo. Cuando se municipalizó este servicio se hizo con el compromiso de mejorar la atención que se prestaba. Sin embargo, se han suprimido seis autobuses, en algunas barriadas la frecuencia ha aumentado hasta 90 minutos, en otras directamente se ha eliminado, y líneas como San José Artesano, El Saladillo, La Piñera, Nueva Ciudad, Cementerio Nuevo y Penitenciaría se han visto gravemente perjudicadas tanto los días laborales como festivos”, explica Juan Lozano.

El PSOE afirma que las constantes denuncias de la situación -tanto los trabajadores en concentraciones en las puertas del Consistorio, el propio Partido Socialista mediante notas de prensa y en las diferentes comisiones, e incluso los ciudadanos en redes sociales y otros medios- "no ha servido de nada, pues el servicio cada día está más mermado y las soluciones parecen más lejanas".

“Landaluce se subió al carro de la municipalización cuando todos le instamos en el Pleno, y tendió su mano cuando para él era época de prometer y prometer, reuniéndose con los trabajadores para convencerlos de que la municipalización era la mejor opción porque se comprometía a mejorar el servicio. Ahora que este está bajo su responsabilidad se ha acabado el diálogo, no escucha a los trabajadores y mucho menos toma cartas en el asunto”, añade el portavoz municipal socialista.