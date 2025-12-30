Algeciras descubre una placa en memoria de Lola Manteca, pionera de la danza y fundadora de la academia Adagio

Algeciras ha rendido un emotivo homenaje a la figura de Lola Manteca López, clave en la historia de la danza en la ciudad y fundadora de la academia Adagio, fallecida en el año 2016. El Ayuntamiento ha descubierto este martes una placa en recuerdo de la artista en un acto que ha contado con la presencia de las hijas de Lola, numerosos familiares, miembros de la comunidad cultural y representantes institucionales.

La placa en homenaje a Lola Manteca ya luce en el edificio Ronda de la calle Muro, la sede de la popular academia de danza que puso en pie hace ya 45 años y que ahora dirige Ana Rosa Ruiz Gavira.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha encabezado el reconocimiento acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor. Durante su intervención, Landaluce ha destacado la trayectoria vital y profesional de Lola Manteca, resaltando su compromiso con la promoción de la danza en la ciudad y su influencia en generaciones de bailarinas y bailarines del Campo de Gibraltar.

Lola Manteca, madrileña de nacimiento y algecireña de adopción, licenciada en Ciencias de la Información, cambió el periodismo por la danza casi sin saberlo. Llegó a Algeciras por amor —su marido, compañero de estudios, era de aquí— y decidió probar suerte con aquello que siempre había sido su pasión. Antes dio clases en guarderías y colegios; después, levantó una escuela que acabaría marcando a generaciones enteras del Campo de Gibraltar. Falleció en junio de 2016, tras una larga lucha contra el cáncer de mama, pero dejó una huella imborrable. En 2009 fue distinguida por el Ayuntamiento de Algeciras como Empresaria del Año y, al recoger el galardón, recordó que cuando llegó “había pocas mujeres trabajando”. Su ejemplo de superación, entrega y compromiso con la ciudad sigue presente en cada rincón de Adagio.

La placa en memoria de Lola Manteca. / Claudio Palma

El regidor municipal ha subrayado que este reconocimiento supone "un gesto de gratitud y memoria" hacia una mujer que no solo formó artistas, sino que también infundió valores de disciplina, constancia y amor por la cultura en toda la comunidad. Lola Manteca fue distinguida en 2009 por el Ayuntamiento de Algeciras como Empresaria del Año. Landaluce ha expresado también su agradecimiento a la actual directora de Adagio, Ana Rosa Ruiz Gavira, así como a todo su equipo de docentes por mantener vivo el legado de Lola Manteca.

Esta placa en memoria de Lola Manteca nació como iniciativa de la propia academia Adagio. El Ayuntamiento anunció en 2016 su intención de levantar un monumento. Ocurrió en septiembre del mencionado año, cuando Landaluce explicó que "llevaba meses trabajando en la idea de hacer un monumento a la Legión y que se instalará en la Plaza de La Constitución. El primer edil tomó el micrófono en un acto público, en el marco de la feria de las culturas Entremares, y anunció ante el público presente en el parque María Cristina que ya piensa en dos nuevos monumentos, uno para Lola Manteca y otros para honrar a los marineros".