El ‘piojito’ de Algeciras, al límite: los vendedores ambulantes piden auxilio tras meses de pérdidas por el temporal

Las sucesivas borrascas que han azotado al Campo de Gibraltar en los últimos meses han dejado una estela de daños que va mucho más allá de carreteras inundadas o playas destrozadas. Uno de los colectivos más castigados ha sido el del comercio ambulante, especialmente el del tradicional mercadillo de los martes de Algeciras, conocido popularmente como el piojito, cuya actividad se ha visto interrumpida en numerosas ocasiones, provocando importantes pérdidas económicas.

Así lo denuncia la Asociación de Comercio Ambulante Campo de Gibraltar Fénix en una carta remitida a Europa Sur y firmada por su portavoz, José Antonio Moreno Román. En el escrito, el colectivo alerta de que la imposibilidad de celebrar los mercadillos por las condiciones meteorológicas ha dejado a muchos vendedores sin ingresos durante semanas, en una situación que califican de “insostenible” sin apoyo institucional.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el pago de las tasas municipales. Según explica la asociación, muchos comerciantes arrastran deudas que, una vez superado el periodo voluntario de pago, son derivadas por el Ayuntamiento a la Diputación de Cádiz, lo que conlleva recargos o fraccionamientos mensuales que ahora no pueden asumir. Por ello, reclaman que el Ayuntamiento solicite a la Diputación el aplazamiento de esos pagos, ya que los vendedores no podrán cumplir con los compromisos adquiridos en las actuales circunstancias.

No sería la primera vez que se adopta una medida similar. Durante la pandemia por el Covid-19, la asociación ya solicitó un aplazamiento de las tasas, aunque entonces la Diputación respondió que la iniciativa debía partir del Ayuntamiento correspondiente. En esta ocasión, Fénix asegura que ya ha enviado una solicitud urgente por sede electrónica a la Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras, a la espera de una resolución.

Además, los comerciantes denuncian la falta de respuesta a otra de sus reivindicaciones históricas: la bajada de las tasas municipales. Pese a haberla solicitado en repetidas ocasiones, aseguran que la Delegación de Hacienda sigue “estudiando” cómo aplicarla, sin que hasta ahora se haya adoptado ninguna decisión concreta.

A esta situación se suma otro factor que, según el colectivo, agrava aún más sus pérdidas: el traslado del mercadillo al Llano Amarillo dos meses antes de la Feria Real. Una ubicación que consideran inadecuada y que, afirman, provoca un descenso considerable de las ventas debido a su menor visibilidad y afluencia de público.

“Dependemos de la climatología, y eso siempre ha sido así, pero esta vez nos ha desbordado”, señala la asociación, que advierte de que muchos vendedores ya se encontraban en situación de precariedad y ahora están “al límite de la supervivencia”. Desde su creación, subraya Fénix, la entidad ha trabajado para defender los derechos de los comerciantes ambulantes autónomos y asegura que seguirá haciéndolo hasta alcanzar sus objetivos.

Por último, la asociación lanza un mensaje directo a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar: “Necesitamos un salvavidas para no ahogarnos en la miseria que atraviesa el comercio ambulante”. Una llamada de auxilio que pone sobre la mesa el futuro inmediato del piojito y de decenas de familias que dependen de él para vivir.