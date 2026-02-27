La Piñera dice basta y acusa al Ayuntamiento de Algeciras de “mentir y proteger a las constructoras”

La Plataforma Ciudadana de las viviendas CA008 y los vecinos afectados por las fallidas rehabilitaciones en materia de eficiencia energética en la barriada de La Piñera han elevado el tono de sus críticas contra el Ayuntamiento de Algeciras, al que acusan de negligencia, falta de transparencia y trato de favor hacia las constructoras implicadas en unas obras que "han dejado viviendas en condiciones inhabitables".

En un comunicado, los afectados cargan directamente contra la delegada de Urbanismo, Yessica Rodríguez, y la delegada de Vivienda, Patricia Bueno, a quienes responsabilizan de una gestión que califican de “chapucera” y de haber utilizado políticamente un proyecto que, aseguran, ha terminado convirtiéndose en un grave problema social.

“Una reunión a la desesperada para salvar el Pleno”

La plataforma tilda de “insulto a la inteligencia” la reunión mantenida este miércoles entre ambas ediles y los responsables técnicos de las obras, que consideran "una maniobra de última hora para frenar la exigencia de responsabilidades que se planteará en el Pleno municipal de este viernes" en una moción presentada por Vox.

“Han convocado a toda prisa a quienes han destrozado nuestros hogares para intentar salvar su imagen política, mientras nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de su incompetencia”, denuncian los vecinos, que rechazan participar en encuentros que consideran meramente propagandísticos.

Ocho años de promesas incumplidas

Los afectados recuerdan que el alcalde de Algeciras, hace ya ocho años, presentó estas rehabilitaciones financiadas con fondos públicos como la solución definitiva a los problemas estructurales de la barriada. Sin embargo, sostienen que la realidad ha sido radicalmente distinta: "viviendas deterioradas, obras mal ejecutadas y familias obligadas a abandonar sus casas".

“Fuimos simples figurantes en una foto electoral. Hoy queda claro que nunca le importamos al alcalde. Es indignante que ahora se nos acuse de intereses políticos cuando lo único que hacemos es defender la dignidad de nuestros hogares”, subraya la plataforma.

Denuncia de connivencia con las constructoras

El comunicado alerta además de situaciones de “extrema gravedad ética” en los despachos municipales y acusa al Ayuntamiento de "ponerse de perfil junto a las empresas responsables, en lugar de defender a los vecinos".

Entre sus principales reivindicaciones figuran "el fin de la impunidad para las constructoras, el cese del abandono institucional y el rechazo a interlocutores que no representan a los afectados reales". “No vamos a permitir que empresas que han cobrado fondos públicos se rían de nosotros mientras siguen siendo premiadas con nuevos contratos”, advierten.

“Soluciones inmediatas o consecuencias”

La plataforma lanza un ultimátum al Consistorio y exige ser convocada a reuniones con soluciones concretas y urgentes. “Se acabó el tiempo de los engaños. O hay respuestas reales, o nos tendrán enfrente con todas las armas legales y sociales a nuestro alcance”, señalan.

“El golpe que les saca de su zona de confort ya ha llegado. La dignidad de nuestros hogares no está en venta”, concluye el comunicado.