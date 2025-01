La peseta, Lincoln y De la Vega

Algeciras/Fuera de estos casos -como así fue expresado en el presente documento recogido en la anterior entrega-, "la entrada en el domicilio de un español, ó extranjero residente en España, y el registro de sus papeles ó efectos, sólo podrán decretarse por el Juez competente y ejecutarse de día. El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar á presencia del interesado ó de un individuo de su familia y, en su defecto, de dos testigos vecinos del pueblo. Sin embargo, cuando un delincuente, hallado, in fraganti y perseguido por la Autoridad ó sus agentes, se refugiare en su domicilio, podrán estos penetrar en él. Sólo para el acto de la aprehensión. Si se refugiare en domicilio ajeno, procederá requerimiento al dueño de éste".

Ante la no existencia de un moderno control constitucional, bien se podría indicar que contra la medida adoptada por la Diputación gaditana, sería aplicable el artículo 4º del título octavo, sobre: "Diputaciones provinciales y Ayuntamientos [...] se ajustarán a los principios siguientes [...] Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes. En el artículo 37 del mismo texto constitucional se establece: La gestión de los intereses de los pueblos y provincias corresponden, respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes". Difícil papeleta habría de desarrollar el liberal ayuntamiento algecireño, junto al del resto de los de la provincia, para no incurrir en una supuesta ilegalidad constitucional.

También y por aquellos días de posibles desafueros el Ayuntamiento de Algeciras recibió la siguiente comunicación remitida por el Gobernador Civil, dando traslado a la circular expedida por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, fechada en 23 de agosto de aquel 1870, relativa a la división de la provincia en distritos electorales expresando el oficial texto: "Excmo. Sr. La Comisión se ha enterado del proyecto de división de la provincia en distritos electorales para la elección de Diputados provinciales formado por el Sr. Ministro de la Gobernación y que por conducto del señor. Gobernador civil de esta provincia. Remite á informar de este Cuerpo:= La Comisión acepta el número de 44 Diputados correspondientes á la provincia conforme á la nueva ley provincial y cree que los distritos proyectados responden al más severo principio de imparcialidad, respetando todos los intereses y satisfaciendo todas las conveniencias".

A continuación surgen las críticas: "Pero el proyecto, no obstante estas ventajas, adolecería de un vicio radical de nulidad porque fundado tan solo en la población resultante del empadronamiento hecho en todo el Reino el 25 de Diciembre de 1860, que es el censo formado por la Junta General de Estadística -creado por R. D. de 3 de noviembre de 1856, siendo su primer presidente el general Narváez-, que se mandó publicar por real decreto de 12 de Junio de 1863, sin tener en cuenta para nada el movimiento de la población hasta el 1º de Enero del corriente año, dejó los pueblos en el número de almas en aquella fecha existente prescindiendo de las alteraciones oficialmente conocidas en el transcurso de diez años.= De este mal se deriva que en gran número de distritos no llegue al número de habitantes que según la ley le corresponde mientras que otros exceden considerablemente del maximum, circunstancia más de tener en cuenta para que la división que como va dicho atiende todos los intereses y conveniencias responda asimismo al principio de legalidad que es la principal base de esta clase de operaciones tan trascendentales. Para consignar este objeto, la Comisión no ha necesitado más que consultar el estado de población que anualmente forma la Sección de Estadística de la provincia y teniendo á la vista el último fecha 16 de Julio ppdo. Que alcanza al 1º de Enero del corriente. año resulta que el número de habitantes de la provincia es de 419.797. Que bajados los militares que con motivo de la guerra de África existía en algunos puntos el día del empadronamiento y los presidarios, ofrecen las siguientes deducciones: Algeciras: 2.306. Cádiz: 5.400. Jerez: 3.800. Total: 11.506. Quedan almas: 408.291. Y siendo 44 los distritos toca á cada uno 9.279, siendo el minimum 8.352. A partir de estas bases y sin separarse en lo demás del proyecto del Gobierno, la Comisión tiene la honra de someter á la aprobación de VE el adjunto proyecto de división que en su caso podrá servirse remitir al Sor Gobernador para que lo eleve al Excmo. Sor. Ministro de la Gobernación".

Y mientras la honrada comisión, creada al efecto, espera la necesaria aprobación para seguir el trámite debido, en Algeciras y sin faltar al legal trámite establecido, las huérfanas y solteras de 30 años "Dña. Josefa y Doña Victoriana Arcos y González propietarias y vecinas de esta Ciudad [...] Que como herederas de su difunto hermano, Don Ricardo de Arcos y González, Capitán de Ynfantería que falleció en Manila, confieren su poder [...] al Sr. Don Luis Gómez de Molina, Abogado de los Tribunales de la Nación, para que en sus nombres [...] perciba y cobre en la Caja General de Ultramar, la cantidad que de aquel punto se remitan pertenecientes a la Testamentaría de su dicho hermano Don Ricardo de Arcos González".

En otro contexto, pero siguiendo en nuestra ciudad: "Dª Isabel Rodríguez España, de estado soltera, de 26 años d edad, asistida de su legítimo padre Don Antonio Rodríguez Acosta, viudo de 60 años, propietario [...] declaran que la Dª Isabel es dueña en propiedad de una casa situada en la calle Alta de esta Ciudad, número 8; con su frente al Levante; linda por su derecha, que es el Sur, con Don José García; izquierda al Norte, con el número 6 que es propiedad de Don Antonio Rodríguez España; y su fondo al Poniente, con Dª Josefa Santos [...] Esta casa la hubo Dª Isabel por legado que le hizo su tío Don Bartolomé España Pardo, en 21 de Febrero de este año (1870), y Don Bartolomé la hubo por compra á Dª Josefa Santos en 24 de septiembre de 1860 [...] y vende a Dª Antonia España Pardo, soltera, mayor de 40 años, y también propietaria [...] en precio y cantidad de 650 pesetas". Siendo por tanto esta una de las primeras transacciones que se realizan en nuestra ciudad dejando atrás al histórico escudo -y sus reales-, dando paso -como ya fue recogido en un anterior capítulo-, a la moderna peseta creada el 19 de octubre de 1868.

La peseta poco a poco se va imponiendo en las transacciones en Algeciras.

La presencia de la peseta, lógicamente, estuvo impulsada desde su creación por la propia Administración, como lo demuestra el siguiente documento: "Víctor Tante López, de estado soltero, de 22 años de edad, vecino de Molinico, Provincia de Albacete, soldado del Regimiento de Caballería de Montesa, con vecindad hoy en esta Ciudad de Algeciras, donde se encuentra de destacamento [...] que como Soldado voluntario por el Cupo de su Pueblo a la Quinta del año anterior, el Ayuntamiento de dicho Pueblo de Molinico, tiene que satisfacerle 625 pesetas, o sean 2.500 reales, parte de lo que se comprometió abonarle á su entrada en el servicio como tal voluntario, ó sea el plazo que cumplió en servicio de este año [...] y confiere poder a Don Santiago Frías vecino del mismo Molinico, para que en su nombre perciba y cobre de aquel Ayuntamiento la cantidad de las 625 pesetas que deben entregarle del importe de dicho Plazo".

Y mientras en Algeciras va adquiriendo una mayor presencia la peseta en todos los tipos de transacciones, en el resto de España prosigue la tensión política; valga como ejemplo la declaración emitida por el partido republicano federalista de Sevilla, expresando: "Queremos al individuo libre en la familia, á la familia libre en el municipio, al municipio libre en la provincia, á la provincia libre en la nación. Es decir, queremos realizar los derechos individuales dentro de los derechos sociales; que afirmamos al hombre dentro de la patria, como afirmaremos mañana a la patria dentro de la humanidad [...] Ahora bien ciudadanos: ¿queréis la religión alumbrada por la hoguera, ó la religión iluminada por la conciencia?. ¿Queréis la propiedad esquilmada por el comunismo gubernamental, ó la propiedad protegida por la ley racional?. ¿Queréis una monarquía que llene el Rhín de sangre, ó una República que llene de prosperidad a los dos océanos?. ¿Queréis un Napoleón que os traicione, asesine y se ría de vosotros, ó un Lincoln que os haga grandes y dignos, y que al morir por vosotros muera bendiciendo á la patria y a la humanidad?".

Todo un texto cargado de alusiones a los protagonistas históricos de la época, pero especialmente de negativo modo a los dos líderes de la guerra que se estaba librando desde hacía dos meses en el centro de Europa: el galo Napoleón III y el prusiano Guillermo I. El nieto de este último, el príncipe Leopoldo, fue propuesto por el general Prim para ocupar el trono español, considerándose tal opción como uno de los motivos que originaron el conflicto. Y como ejemplo de líder carismático para los demócratas sevillanos nombran al presidente estadounidense Abraham Lincoln, asesinado cinco años antes, concretamente el 14 de abril de 1865, primaveral día aquel que desde entonces tendría una importante simbología para el republicanismo hispano.

La cuarentena de De la Vega.

De regreso a la cercana realidad política progresista, comentar que el algecireño González de la Vega, hombre de gran compromiso político, envió a la provincial corporación el siguiente escrito, manifestando: "Que cumpliendo el compromiso que se le impuso alconcedérselee licencia de tres meses para restablecer su salud, había venido con objeto de practicar la liquidación del presupuesto de 1869´70, y proponer los acuerdos necesarios á tal objeto, esperando que al terminar las operaciones se le permita continuar disfrutando la licencia desde el día en que vuelva á ausentarse de esta Capital. Respondiendo la provincial institución: La Diputación agradeciendo este servicio del señor González de la Vega, acordó que podía usar los cuarenta días de licencia que restan cuando á su juicio no fuere absolutamente indispensable su permanencia". Recordemos que en aquel final del verano de 1870, González de la Vega ostentaba el cargo de vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

Durante el tiempo de recuperación que el progresista algecireño había decidió pasarlo en la capital del reino sin rey, en modo alguno olvidó la responsabilidad de su citado cargo, prueba de ello es la siguiente declaración recogida el mismo día que el agradecimiento institucional, y de la cual se adelanta un pequeño extracto: "El señor Vice-presidente manifestó que durante su permanencia en Madrid, se había ocupado activamente en gestionar la liquidación de créditos contra el Estado á favor de los pueblos de esta provincia". De la Vega fue un político de raza bien alejado de la pública imagen, ganada a pulso, que tenían los padres de la patria de la época; recogida con gran acierto por Silverio Lanza en su obra Cuentos políticos (1890), expresando uno de sus personajes: "El amor a la libertad solo sirve para ocultar la falta de dinero; dele 5 duros y se acabó el liberal". ¡¡Qué cosas pasaban en aquella España!!.