Perros y playa, juntos pero no revueltos

Algeciras/Pasear por la playa fuera de la temporada de verano conlleva compartir la arena y el mar con muchas personas acompañadas por sus perros. La gran mayoría convive sin mayores problemas más allá de alguna discusión por algún excremento no recogido, sin embargo, hay excepciones y a veces se producen situaciones incómodas, incluso momentos de tensión como el que tuvo lugar a primeros de este mes de abril en El Rinconcillo, en Algeciras, donde un pastor alemán sin correa ni bozal abordó a dos niños que jugaban en la orilla. ¿Se trata de un caso aislado? ¿Saben comportarse quienes pasean a su perro por la playa? ¿Debería funcionar la playa canina durante todo el año? Estas preguntas y otras relacionadas son carne de debate habitual.

El último tirón de la pasada Semana Santa brindó un festivo soleado y con calorcito que muchísima gente aprovechó para recargar las pilas en la playa. El Rinconcillo es uno de los escenarios favoritos de miles de algecireños que pasean, salen a correr, a bañarse, a meter los pies en el agua salada, a jugar con los pequeños o a tumbarse un rato a leer en la toalla. También salen muchos a pasear a la mascota. Cuando decimos mascota en un 99,9% hablamos de perros, aunque hay que reservar un porcentaje mínimo a algún vecino peculiar que saca a los inseparables agapornis, al cerdito vietnamita o incluso hasta una serpiente de gran tamaño. Este redactor da fe de los dos últimos ejemplos.

El paseo desde el Botavara -un lugar obligado para tomar un café- hasta el puente del acceso norte al Puerto, en la Concha, refrenda la convivencia normalizada entre los usuarios de la playa algecireña, con y sin perros. Quienes llevan a su mascota la tienen educada en la mayoría de los casos. Algunos se pueden permitir hasta soltar la correa porque el perro responde a su llamada de inmediato. No obstante, sí que es verdad que el bozal brilla por su ausencia en los perros de mayor tamaño cuando la ordenanza municipal obliga a que lo porten los animales de más de 20 kilos de peso.

Los ciudadanos y las mascotas comparten la arena a sabiendas de que durante el otoño, el invierno y buena parte de la primavera existe una laxitud no escrita sobre la prohibición de llevar animales a las playas. "Mientras que no sea durante el verano, cuando la playa está de llena de gente, no suelen molestar. Las personas cada vez están más concienciadas a la hora de recoger las caquitas y los perritos están bien educados", opina Carmen, una algecireña que aprovecha a menudo para salir con su pequeño perro.

José Antonio es un hombre adulto que sale a caminar varias veces a la semana y habitualmente recorre El Rinconcillo, ya sea por la orilla o por el paseo. "A mí no me gustan los perros. No he tenido problemas nunca por aquí, aunque cada vez hay más lugares y terrazas en los que te estás tomando algo con alguna mascota al lado. Lo suyo sería que las personas con perros tuviesen una zona para ellos durante todo el año", afirma.

Relacionado Un perro suelto en la playa de El Rinconcillo aborda a dos niños y provoca un momento de tensión

Elena es una joven que disfruta del mar y la arena con su perro, de gran tamaño. "Leí lo del incidente que hubo aquí y me extrañó porque nunca he visto nada parecido. Quienes salimos con un perro lo hacemos muy responsabilizados, sobre todo cuando vemos que hay niños chicos cerca", sostiene esta vecina, que apela a la responsabilidad para mantener esa sana convivencia que predomina en la popular playa algecireña.

El Rinconcillo y La Concha, con el espacio de la playa canina, durante el pasado verano. / Erasmo Fenoy

Espacios 'pet friendly'

Algeciras cuenta con una playa canina precisamente en El Rinconcillo, en la zona de La Concha, sin embargo, su utilización va vinculada a la temporada de playa de la ciudad, entre junio y septiembre. Es durante este periodo cuando el Ayuntamiento delimita un espacio habilitado con una ducha y un bebedero para los animales, lo que permite que la estancia de estos sea más cómoda. Este rincón pet friendly fue uno de los pioneros en las playas urbanas del Campo de Gibraltar, donde ya existen otros espacios en La Línea y en San Roque, al margen de otros espacios naturales menos accesibles por el litoral de Tarifa.

Relacionado Estas son las playas para perros en Algeciras y en La Línea

Ordenanza y multas

La Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales del Ayuntamiento de Algeciras dice, en el artículo 21, sobre el uso de correa y bozal lo siguiente: "En los espacios públicos o en los privados de uso común, como norma general, los animales de compañía habrán de circular acompañados y conducidos mediante cadena o cordón resistente que permita su control y provistos de la correspondiente identificación. Todos los perros de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal. Igualmente, habrán de ir provistos de bozal todos los animales cuyos antecedentes, temperamento o naturaleza y características así lo aconsejen, y siempre bajo la responsabilidad de su dueño o cuidador".

Sobre las normas de convivencia, recogidas en el artículo 22, la Ordenanza dice que "los propietarios o poseedores de animales no incitarán a estos a atacarse entre sí ni a lanzarse contra personas o bienes". Además, "se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como que estos beban directamente de las fuentes de agua potable para consumo público" y "por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos en vía pública, espacios públicos o privados de uso común...". "Con excepción de los perros-guías, ningún animal podrá circular o permanecer en las playas del municipio", sentencia la normativa.

La Policía Local tiene la potestad para multar: "Las infracciones leves serán sancionadas por el propio Ayuntamiento de Algeciras con multa comprendida entre 75 y 500 euros".