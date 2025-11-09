La Perla y retrasos en la vía al Campo de Gibraltar

Y mientras la flota del Mediterráneo llega al puerto de Cádiz para avituallarse y trazar un nuevo rumbo —como así se expresó en la anterior entrega—, del mismo modo también procedería la joven expósita anclada en la Hijuela gaditana, reseñada en el citado capítulo. Desgraciadamente no todos los vecinos de Algeciras encontraban su rumbo en las aguas administrativas que regían los destinos de peticiones, citaciones declaraciones o expedientes; tal fue el caso de los algecireños hermanos Guerrero, quienes recibieron la siguiente resolución: Visto el acuerdo celebrado por el Ayuntamiento de Algeciras el día 18 del actual exponiendo los motivos que impiden se devuelvan á Don Francisco Guerrero y hermano la cantidad que había satisfecho por derechos sobre el aguardiente de Caña, la Comisión acordó se esté á lo resuelto en 15 de Mayo Últº. Oficiándose al Alcalde —recordemos que posiblemente de vacaciones—, que bajo su responsabilidad lo haga cumplir con apercibimiento de multa y de lo demás que hubiere a lugar.

Y con la amenazante coletilla legal de posible aplicación de “lo demás que hubiere a lugar”, los citados hermanos han de ver naufragar su deseo de devolución de las cantidades entregadas para proseguir con su familiar negocio de aguardiente de caña. Hablando de naufragios, nuevamente un conocido lugar, entre Algeciras y Tarifa, vuelve a la actualidad marítima de la zona, cuando: En el sitio denominado La Perla, próximo á Algeciras encalló un buque mercante que enarboló pabellón americano, empezando á hacer agua con gran rapidez á causa de haber perdido el fondo. Inmediatamente de tener conocimiento del hecho salió el práctico con objeto de prestarle los auxilios necesarios, creyéndose que podrá salvarse la tripulación.

Retrasos en la carretera de Medina al Campo de Gibraltar. / E. S.

Al mismo tiempo que los algecireños esperan la feliz vuelta del práctico del puerto, con buenas nuevas, sobre el último accidente acontecido en los impopulares bajos de La Perla, otro espacio como es el de la política local —no exento de otros tipos de naufragios— y tras las vicisitudes de sus excarcelados dirigentes acontecido recientemente en aquel mismo verano; deciden, estos, izar sus antimonárquicas velas y nombrar un nuevo Comité Republicano Federalista, formado por los siguientes miembros: Presidente, Francisco Méndez Ariza; Vive-presidnete, Antonio Jarache Gómez; Secretarios, Antonio Moreno Ruíz y José Orozco Puche.

Coincidiendo con la búsqueda de nuevos impulsos federales en Algeciras y ante la inmovilista situación nacional estancada por los diferentes frentes abiertos que la sujetan y ahogan social y económicamente, surge una crítica desde el propio Gobierno que intenta romper con la estática situación, tomando como referencia una importante exposición internacional de productos nacionales y extranjeros, que se desarrollará a comienzos del próximo año (1872), en la argentina ciudad de Córdoba: O los fabricantes españoles no han tenido conocimiento exacto de esta utilísima competencia industrial ó han carecido de las relaciones necesarias para hacer llegar ejemplares de sus productos á la América del Sur. Solamente la fábrica de papel de los hermanos Capdevila & Cía (Gerona) está representada en sus diversas modalidades de papel de fumar. Inútil será encarecer a las empresas fabriles de toda España la favorable oportunidad que se les presenta de dar á conocer sus notables adelantos y competencia en todo género, abriendo nuevos y extensos horizontes á todas sus fabricaciones.

Y con esta pobre e institucional nota carente de autocrítica que demuestra la débil visión económica (salvo en Gerona) que predomina en el país, regresamos a la más cercana actualidad privada local, donde se explica y entiende el paso que día atrás dio el vástago del futuro alcalde algecireño Vicente Otero, cuando legítimamente renunció a sus derechos sobre la casa familiar sita en la calle de Carretas; siendo el destino de aquella, que fue casa mortuoria de su madre, el ser puesta a la venta y posterior compra por el también importante propietario y gran hombre de negocios local Ricardo Rodríguez España; quién pagó: el precio y cantidad de 750 pesetas.

Siguiendo en el contexto patrimonial e inmobiliario local expresar que, a finales del año anterior de 1870, se generó el siguiente documento: Que en el Juzgado de 1º Instancia de este Partido [...] se ha seguido auto de jurisdicción voluntaria á instancia de Doña Inés Morales Santillana, viuda de Don Hilario Gamito, como tutora de sus hijos Doña Isabel y Doña Matilde en solicitud de que se le autorizase para levantar un préstamo de 1.250 pesetas con hipoteca de una casa en la calle del Muro (cercana a la futura y popular Fábrica de la Luz), propia de dichos menores fundándose para ello en la necesidad en que estos estaban de contribuir con 2.500 pesetas para constituir el depósito del legado de 60.000 reales que Don Francisco Gamito había hecho á otros sus sobrinos, y con cuya carga habían heredado aquellos menores los bienes de que se trata, y en que esto les era más beneficioso que la enajenación de la finca admitida [...] y oído el Ministerio Fiscal se dicta el auto que copiado es como sigue...AUTO.= Por lo que resulta de este expediente y de conformidad con el Promotor fiscal, se autoriza á Dña. Inés Morales Santillana para que en concepto de tutora de sus menores hijos [...] tome á préstamo la cantidad de 1.250 pesetas con hipoteca de la casa de la calle Muro de esta ciudad propia de dichos menores y bajo el interés conveniente en la localidad para el objeto que se expresa. Algeciras á 23 de Noviembre de 1870.= Rafael Rozo. Aquel documento, casi un año después, hizo posible que Ignacio Benítez Rojas: Entregue en calidad de préstamo a Dña Inés Morales la cantidad de 1.250 pesetas á devolver en dos años [...] y al interés del 1% mensual.

Extracto del auto promovido por Inés Morales, viuda de Gamito. / E. S.

Al mismo tiempo que la Sra. Viuda de Gamito se ocupa y preocupa de sus tutelados hijos, también la Administración procura lo propio con sus también tutelados ciudadanos, cuando: Habiendo llegado á conocimiento de la Comisión que los trabajos preparatorios y acopios de materiales para las obras de los puentes de La Aojis y Val de Ynfierno, en la 3º Sección de la carretera provincial de Medina al Campo de Gibraltar han adelantado muy poco, puesto que su contrata en junto y acopiados unos 76 metros cúbicos de piedras y arena, cuando para la ejecución completa de ambos puentes son necesarios unos 5.500 de los diferentes materiales que entran en su composición aparte de unos 35 millares de ladrillos; que las obras ejecutadas hasta el día de hoy se limitan respecto al puente de Valde Ynfierno á la explanación de su emplazamiento hasta dos metros de profundidad, solo del estribo de la orilla izquierda y en el de la Aojis nada más se ha hecho que la explanación, acordó se oficie al contratista de dichas obras D. Manuel María Mejías advirtiéndole que si no cumple las obligaciones que tiene contraídas en su contrata, con arreglo á las condiciones comprendidas en el proyecto de las expresadas obras, esta Corporación no podrá menos en el cumplimiento de su deber, que exigirle la más estrecha responsabilidad sin consideración de ningún género. Parafraseando a uno de los personajes de la novela La Princesa de Éboli (1918), de Ortega Munilla, bien se podría decir: Y de sus obras, la todopoderosa Administración le pedirá cuenta.