El periodismo local se reivindica frente a la inteligencia artificial ante estudiantes del colegio Los Pinos de Algeciras

Gloria Sánchez-Grande, redactora de Europa Sur, durante su intervención ante los alumnos de 4º de ESO en el salón de actos del Colegio Los Pinos, dentro de las Jornadas de Orientación Vocacional celebradas este martes en Algeciras.

¿Quién cuenta hoy lo que pasa? ¿Un periodista o un algoritmo? Con esa pregunta ha arrancado este martes, 24 de febrero, la intervención de la redactora de Europa Sur, Gloria Sánchez-Grande, ante los alumnos de 4º de ESO del colegio Los Pinos de Algeciras, dentro de sus Jornadas de Orientación Vocacional.

La sesión abordó el oficio desde una perspectiva muy pegada a su realidad digital. “Vivís en la época con más información de la historia, pero también en la más difícil para distinguir la verdad”, fue una de las primeras reflexiones lanzadas al aula.

A partir de la conocida frase del periodista italiano Eugenio Scalfari —“Un periodista es gente que le cuenta a la gente cosas que interesan a la gente”—, Sánchez-Grande explicó que el periodismo no es cuestión de fama ni de likes, sino de responsabilidad.

La charla desmontó algunas ideas preconcebidas: no todo lo viral es noticia, no todo lo que se comparte está verificado y no todo lo que parece información lo es. “Una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. El resto son relaciones públicas”, recordó, subrayando la función de vigilancia que ejerce la prensa en una sociedad democrática.

Los alumnos reflexionaron sobre la diferencia entre rumor, bulo e información contrastada, y sobre la importancia de verificar con varias fuentes antes de publicar.

Gloria Sánchez-Grande junto al director del Colegio Los Pinos, Ángel Sáez, tras la charla sobre periodismo e inteligencia artificial impartida a los estudiantes de 4º de ESO. / Erasmo Fenoy

Inteligencia artificial sí, pero con ética

El debate sobre la inteligencia artificial ocupó buena parte del encuentro. ¿Sustituirá la IA a los periodistas? La respuesta fue matizada. La tecnología puede resumir o analizar grandes volúmenes de datos, pero no puede salir a la calle, observar, preguntar ni asumir responsabilidades.

En este punto, se recordó la reflexión del periodista y escritor Manuel Jabois: para quedarse en casa recopilando datos ya existen herramientas automáticas, pero lo que no puede hacer una máquina es estar en el lugar de los hechos y percibir matices humanos.

“La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero mal usada no conoce la ética”, advirtió Sánchez-Grande, alertando del riesgo de la desinformación masiva y de la pérdida de empleo en el sector si se utiliza para sustituir, y no para reforzar, el trabajo profesional.

El valor del periodismo local

La charla concluyó poniendo el foco en el entorno más cercano. El periodismo local, explicó, es el que habla de los barrios, de los institutos, de los problemas y logros de una ciudad como Algeciras o de una comarca como el Campo de Gibraltar. Es el periodismo “del nombre y del rostro”, el que construye comunidad y fortalece la democracia desde la proximidad.

En un mundo globalizado y digitalizado, el mensaje final fue claro: cuanto más tecnológico sea el entorno, más humana deberá ser la mirada del periodista.

La sesión terminó con una pregunta lanzada al aire: si mañana ocurre algo importante en vuestra ciudad, ¿queréis que os lo cuente un algoritmo o alguien que haya estado allí? El silencio que siguió fue, quizá, la mejor respuesta.