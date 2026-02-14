Pepín: el eco de un afecto que se queda en Algeciras

Hay noticias que detienen el tiempo, y el fallecimiento de Pepín es, sin duda, una de ellas. Algeciras despierta hoy con un vacío difícil de llenar, porque no solo se ha ido un vecino conocido, se ha ido un hombre que supo sembrar cariño y recoger el respeto de todos los que tuvimos la suerte de cruzarnos en su camino.

Para su familia, el dolor es inabarcable, pero para quienes fuimos sus amigos y compartimos con él pedazos de vida, el sentimiento es de una tristeza profunda y serena. Tuve el privilegio de conocerlo de cerca, de mantener con él una relación de afecto genuino que no necesitaba de grandes gestos, sino de esos momentos compartidos que fraguan la verdadera amistad.

Pepín tenía ese don, el de la empatía. En nuestras conversaciones personales, siempre encontraba el espacio para escuchar y para hablar desde el corazón. Era una de esas personas con las que se podía conectar de verdad, sin artificios. En un mundo que a veces corre demasiado rápido, él sabía ofrecer la pausa necesaria para una charla sincera, de esas que te dejan con la sensación de haber sido comprendido. Ese afecto cariñoso que nos profesamos es el tesoro que me guardo hoy.

Dicen que nadie muere del todo mientras se le recuerde, y en Algeciras, el nombre de Pepín seguirá resonando en sus calles y en la memoria de su gente. Pero, más allá del personaje público o conocido, me quedo con el hombre de mirada franca y trato amable que siempre tuvo una palabra amable para mí. Este pequeño gesto, estas líneas escritas con el corazón encogido, son mi manera de enviarle un mensaje allá donde esté. Porque estoy seguro de que, de alguna forma, el cariño atraviesa cualquier frontera.

Hay personas que pasan por nuestra vida como un soplo de aire fresco, y Pepín fue, para muchos de nosotros, ese remanso de bondad y cercanía. A su familia, todo mi ánimo y mi apoyo en estos momentos tan duros. A él, mi gratitud por su amistad y por esos ratos compartidos que tanto significaron para mí. El vacío está ahí, pero el recuerdo de su sonrisa y su empatía será siempre más fuerte. Pepín, siempre estarás en mi corazón.