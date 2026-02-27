Pepe Pela Palmeras logra el premio Santa Lucía Espacio Futuro 2025 con 15.000 euros para una cocina industrial

José Villegas, más conocido como Pepe Pela Palmeras, sigue firme en su propósito de ayudar a los más necesitados de Algeciras con un plato de comida caliente cada día.

El algecireño se ha alzado esta semana con el premio Santa Lucía Espacio Futuro 2025 en la categoría "Personas que inspiran". Se trata de la primera edición de los galardones concedidos por el think tank de prospectiva y análisis de la compañía, impulsado por el Grupo Santalucía, y dotado con 15.000 euros. El premio está dedicado a aquellos ciudadanos anónimos que, con sus acciones sociales, están generando un cambio significativo en su comunidad y contribuyendo a la construcción de lazos de confianza para futuros resilientes.

Con el premio, Villegas, de profesión sepulturero en el cementerio de Botafuegos, pero quien lleva más de ocho años alimentando a las personas sin recursos de la ciudad junto a su equipo de voluntarios, prevé adquirir una cocina industrial para mejorar sus elaboraciones.

Actualmente Villegas cocina en un local alquilado, si bien demanda desde hace meses al Ayuntamiento de Algeciras la cesión de un local. "Más ahora, con el premio con el que se podrá profesionalizar la instalación de la cocina, para poder tener un sitio estable", explica. La cocina industrial requiere de una instalación minuciosa, adaptada a normativas similares a las que rigen en los locales de hostelería, de ahí que Villegas ponga de nuevo sobre la mesa su petición para aprovechar al máximo las opciones del premio.

"Mi idea además sería instalar en ese local un par de duchas y un ropero para ayudar a las personas sin hogar a tener un sitio donde asearse y encontrar ropa limpia, ya que también recogemos donaciones", explica el algecireño, quien se muestra muy agradecido por el premio.

"Nos ayudan Melendi y Alejandro Sanz. Ahora me gustaría que el Ayuntamiento de mi ciudad también me echase una mano", apunta.

Alimentos, no dinero

Una de las características más destacables de esta propuesta es su enfoque en la ayuda material directa. Pepe Villegas se mostraba en diciembre, en una entrevista con Europa Sur, tajante al respecto: no se solicita dinero en efectivo ni donaciones por Bizum. "Solo pedimos vuestra ayuda en alimentos en nuestra asociación", afirma el activista, quien especifica que las aportaciones deben consistir en materia prima como legumbres, pasta, arroz, conservas y otros productos básicos.

Este modelo busca fomentar la participación activa de la ciudadanía mediante la donación de recursos tangibles, evitando la gestión monetaria y promoviendo un sistema de cooperación directa entre vecinos.

"No se trata solo de dar de comer", explican desde la asociación. "Se trata de ofrecer un modelo de asistencia sostenible basado en la cooperación comunitaria y el compromiso vecinal, donde nadie se quede sin alimento o refugio, especialmente durante las fechas navideñas".

El proyecto contempla servicios de desayuno, comida y cena, además de instalaciones para el aseo personal y dormitorios, creando así un centro de acogida integral que responda a las múltiples necesidades de las personas en situación de calle.

Aunque la Asociación Pepe Pela Palmeras se constituyó formalmente en junio de 2024, su labor solidaria viene de mucho antes. Durante más de ocho años, José Villegas y su equipo han dedicado esfuerzo, tiempo y recursos propios a preparar comida para los más necesitados de Algeciras, trabajando de forma incansable sin estructura legal hasta ahora.