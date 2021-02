El artista algecireño Pepe de Lucía recibirá una de las Medallas de Andalucía 2021 en reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria en el mundo de la música. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hará público este reconocimiento este martes tras la reunión extraordinaria que mantendrá en Ronda, como hizo en 1918 con la asamblea por la autonomía andaluza. Hasta el momento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, solo había avanzado sobre los actos para conmemorar el 28 de febrero que el cantante Raphael va a ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

Pepe de Lucía acumula una amplia trayectoria musical. Precisamente este año ha regresado al panorama del flamenco tras 14 años de ausencia con Un nuevo universo, un disco que presenta como testamento vital y en el que recupera la última grabación de Paco de Lucía. Lo hace de la mano de Alejandro Sanz.

"Si él no me llama ni me lo planteo, es como si me hubiera despertado del letargo. Me fui con él veinte días a América y me volví a meter en el estudio después de mucho tiempo. Ha sido un reencuentro muy bonito conmigo, con mi pasado y con mi hermano. ­Hasta su guitarra ha vuelto a resurgir... ­Es verdad que nunca me he perdido de la mano de mi hermano. Él siempre ha vivido fuera, así que lo sigo sintiendo como si no se hubiera ido. Presiento su energía a mi lado. En este disco, además, está su guitarra en el bolero. Es la última grabación que dejó y es una maravilla. En realidad, no era para mí sino para Luz Casal, que no lo pudo grabar porque le pilló un mal momento de salud y fue Alejandro el que me dijo ¿por qué no lo haces tú? Cuando me puse a cantarle fue como sentirlo vivo", recuerda el algecireño en una entrevista publicada por los diarios del Grupo Joly a principios de este mes.

El cantaor, productor y compositor algecireño sirvió de puente entre los dos grandes genios del flamenco contemporáneo -su hermano Paco y Camarón-, aunque hasta ahora no se ha sentido reconocido por su trayectoria, como indica en esta misma entrevista: "No estoy lo suficientemente reconocido porque me pilló una época muy dura. Por un lado, Paco y Camarón y, por otro, los festivales. Estaba en el tablao Las Brujas y hacía los que me salían, pero es que ahí estaban El Lebrijano, Fosforito, Mairena... Era un mundo muy difícil porque había grandísimos artistas y me he considerado siempre una persona honesta. Hice lo que pude".

José Sánchez Gomes nació en Algeciras en el año 1945. Hermano de Ramón de Algeciras y Paco de Lucía, comenzó su carrera artística con el nombre de Pepe de Algeciras. Siendo niños, con su hermano Paco formó una pareja artística, cantaor y tocaor, que se llamó Chiquitos de Algeciras, con el que grabaron sus primeros discos.

En 1962 se presentaron al Concurso Internacional de Jerez de la Frontera, donde la madurez de ambos causó una verdadera sorpresa. Pepe obtuvo un buen premio de cante y para Paco hubo de arbitrarse un premio especial, ya que su edad no le permitía concursar según las normas. Durante años Pepe de Algeciras trabajó principalmente en compañías de baile, con José Greco, con Antonio Gades. Desde que su hermano Paco comenzó a alzar el vuelo como concertista acompañado de un grupo, el cantaor es siempre Pepe.

Pepe de Lucía ha escrito letras para Camarón de la Isla, Azúcar Moreno, Remedios Amaya o Alejandro Sanz. Fue Premio al Mejor Álbum de Flamenco en los Grammy Latino de 2003 por El corazón de mi gente. En su faceta empresarial ha sido productor de varios discos de temática flamenca, como a El Potito.

El artista algecireño se ha distinguido en su carrera por encajar el flamenco con el pop, el bolero o la copla o introducir arreglos que ahora parecen nuevos, como reconoce en su última entrevista: "Creo que sí y de hecho noto que se me está reconociendo más. Nosotros empezamos a grabar los discos con bajo y con cajón. Metí en los arreglos a Amargós, que luego ha hecho tantas cosas con Poveda. Me ha gustado toda la música, los tangos, el jazz... he cantado con Chick Corea y con Alaska. Grabé mi álbum Caminando con temas más comerciales... También compuse mucho para otros artistas. Y luego le he producido a Potito, a La Susi, a Duquende... a tantos. Todo esto me enorgullece porque no he vivido sólo por el flamenco sino para el flamenco. No habré hecho festivales, pero he hecho a grandes artistas. Y, en cualquier caso, no hay nada mejor en esta vida que te sientas bien contigo sin tener que demostrar nada".