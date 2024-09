Una pelotera entre el Ayuntamiento de Algeciras y Senda Antrocafé pone sobre la mesa la escasez de ocio nocturno en la ciudad

Algeciras/Una reciente pelotera entre el Ayuntamiento de Algeciras y Senda Antrocafé, un bar ubicado en el centro comercial de Las Palomas, ha puesto sobre la mesa la escasez de oferta de ocio nocturno en la ciudad, especialmente durante los meses de verano.

La polémica arrancó con una queja en redes sociales del propietario de este establecimiento hostelero donde decía que "con todo el dolor del corazón" se veían obligados a suspender los próximos conciertos en el local. "Fue bonito mientras duró y todas esas cosas, pero las normas son las normas y están para cumplirlas", continuaba el mensaje. "Desde aquí nuestro más sincero apoyo y respeto a los miembros de la Policía Local de Algeciras a los que les ha tocado notificarnos la denuncia correspondiente porque hacen su trabajo y no debe de ser nada agradable para ellos ser los emisarios de estas noticias".

"Tras un par décadas regalando música y noches de ocio, nos retiramos". David Senda, el dueño de Senda Antrocafé explicaba que "era nuestra manera de agradecer a la clientela que nos mantiene día a día y, además, últimamente habíamos notado la presencia de turismo, que también está una mijita olvidado por aquí, teniendo lo que tenemos en esta tierra, en esta ciudad que da la espalda tristemente al ocio", criticaba el mensaje.

"Nunca pedimos ni tuvimos apoyo, pero quizás un 'gracias', un asesoramiento, un 'vamos a hacerlo juntos', aunque sea solo por la foto y la medalla, hubiese sido más humano y ciudadano, pero mejor poner piedras en el camino a los que intentamos apostar por la ciudad". Y seguía lamentando que "pagaremos la multa sin rechistar y dejaremos de ofrecer lo que la gente demanda. Estoy seguro al 100% de que algo debe cambiar. No podemos salir en televisión solo por corrupción, drogas o broncas con Gibraltar. Somos el único municipio de Andalucía con playas y sin chiringuitos ni ocio en ellas, el único en el que para divertirse hay que salir de aquí".

Cartel que anuncia la suspensión de los próximos conciertos en Senda Antrocafé.

El mensaje fue respondido horas después desde el Consistorio, confirmando que la gerencia del Senda Antrocafé no había solicitado a la institución municipal autorizaciones para la celebración de este tipo de espectáculos desde el año 2021, a pesar de ser un trámite de obligado cumplimiento para poder desarrollar esa actividad. "Por lo tanto, al no realizar esas solicitudes, no se ha podido ni autorizar ni denegar la celebración de los espectáculos", informaba este miércoles el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

"Se da la circunstancia de que una de las solicitudes presentadas por este establecimiento en el año 2021 fue denegada al no aportar sus responsables la totalidad de la documentación requerida a tal efecto", agregaba este concejal. En una nota, el Ayuntamiento citaba el Decreto número 155/2018 de Consejería de Justicia e Interior: "Las actuaciones en directo de pequeño formato no están implícitas en la actividad de hostelería, por lo que sólo podrán desarrollarse cuando dichas actividades complementarias estén previstas y consten en la declaración responsable de apertura del establecimiento público o se hayan autorizado por el Ayuntamiento en los supuestos que proceda. En caso contrario, requerirán de las autorizaciones de carácter extraordinario que el Ayuntamiento pueda otorgar, en los términos previstos en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario”.

Desde la institución municipal también recalcaban que otros establecimientos hosteleros de la ciudad sí habían solicitado estas autorizaciones para la celebración de conciertos en directo de pequeño formato, "pudiendo celebrar estos eventos con total normalidad, por lo que se trata únicamente del cumplimiento de la norma que viene emanada del Gobierno regional desde el año 2018". Como remate, señalaban que Senda Antrocafé "podrá volver a celebrar este tipo de espectáculos siempre que presente la solicitud correspondiente, acompañada de toda la documentación exigida, como ocurre con el resto de establecimientos".

Este rifirrafe ha levantado una nube de críticas entre vecinos de Algeciras a los que les gustaría tener más opciones de ocio por las noches. "¡Los ciudadanos no queremos tener que irnos fuera para poder pasarlo bien!", era el mensaje más repetido, mientras que otros recordaban una vieja iniciativa, en tiempos de Patricio González como alcalde, cuando la opción de ocio estival era poner autobuses a Tarifa durante la madrugada.