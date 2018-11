El pediatra de Algeciras agredido dos veces por los padres de un paciente se encuentra de baja

El pediatra de Algeciras que la pasada semana fue agredido verbalmente por los padres de un paciente en días distintos se encuentra desde el pasado viernes de baja, muy afectado anímicamente por el acoso personal que se encuentra sufriendo en su puesto de trabajo. El médico se ha visto forzado a dejar de trabajar, mientras en su entorno cunde la preocupación por dos episodios de violencia que entienden que trascienden de una agresión concreta a un sanitario.

Los trabajadores del Centro de Salud Algeciras Norte, situado en la barriada algecireña de San José Artesano, y el Sindicato Provincial de Sanidad de CCOO de Cádiz llevarán a cabo este miércoles una concentración en la puerta de la instalaciones en las que pediatra fue agredido. Pedirán un refuerzo en la vigilancia de seguridad de los centros sanitarios de la provincia, especialmente en el Campo de Gibraltar. Pero también intentarán que el Área Sanitaria se implique en este caso particular para que no se pierda en las anuales estadísticas de agresiones a sanitarios. Es decir, que lo traten como especial, porque realmente lo es, ya que el hombre no sólo sufrió un intento de agresión, sino dos, por dos personas de una misma familia y con muy pocos días de intervalo.

El pediatra se encontraba atendiendo a un paciente el pasado martes en su consulta cuando irrumpió en la misma el padre de otro niño profiriéndole insultos y amenazas y con clara intención de golpearlo. Asustado por el estado de excitación del hombre, el médico dejó la habitación y enfiló el pasillo del centro sanitario perseguido por su agresor, que fue interceptado un vigilante de seguridad que se percató de la situación.

Unos días después, el viernes, la situación se repitió, pero esta vez con la madre, que entró en la consulta para insultar y amenazar al médico como días atrás lo había hecho su pareja. Esta vez tuvo que intervenir la Policía para desalojar a la mujer. El nuevo episodio de violencia dejó muy afectado al pediatra, que mantuvo la calma en todo momento durante los incidentes, pero luego se derrumbó y sigue sin trabajar desde ese día. El hombre ha presentado dos denuncias contra sus agresores.

CCOO ha exigido de la administración del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar que se persone en los dos juicios que se van a celebrar y que pida una orden de alejamiento de las dos personas que han cometido las agresiones, así como que preste todo el apoyo que necesite el trabajador agredido tanto personal como jurídicamente.

Los trabajadores reclaman que todos los centros tengan sus correspondientes medidas de seguridad y en especial vigilantes durante todo el tiempo de apertura de los mismos, lo cual aseguran que actualmente no se cumple en varias instalaciones sanitarias.