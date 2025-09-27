Los pasajeros del tren Algeciras-Madrid, obligados de nuevo a ir en autobús hasta Antequera

Los viajeros del tren de Algeciras y Madrid de este sábado han vuelto a tener que realizar el trayecto hasta la estación de Antequera-Santa Ana en autobús por carretera. Renfe lo ha justificado en "una incidencia técnica en un tren precedente" Numerosos usuarios se han quejado de que la compañía les ha comunicado la noticia poco tiempo antes de la salida, sin ofrecerles un cambio o la cancelación del billete.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar la situación “insostenible e inaceptable” que sufren estos pasajros, obligados a realizar parte del trayecto por carretera, “con todas las incomodidades que ello conlleva, y además pagando el mismo precio que si hicieran el recorrido completo en ferrocarril”.

“Mientras se anuncian grandes proyectos y cifras millonarias, la realidad es que nuestros vecinos siguen subiendo a un autobús para llegar a su destino. Este es el día a día de una conexión ferroviaria que el Gobierno mantiene olvidada”, ha afirmado el regidor.

Landaluce ha recordado que la línea Algeciras–Madrid es la única salida ferroviaria de todo el Campo de Gibraltar y ha criticado que “los pasajeros tengan que resignarse a retrasos, averías y transbordos forzosos, como si viviéramos en una zona de segunda”. "Algeciras y los algecireños no merecen este castigo ni este abandono. Exigimos un servicio ferroviario digno, moderno y fiable, no más parches ni anuncios que nunca se traducen en soluciones reales”, ha concluido.