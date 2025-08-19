Partida Logistics, clave en el Puerto de Algeciras para sortear las trabas en la exportación al Reino Unido tras el Brexit

La salida de Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 supuso un terremoto a escala europea. El Campo de Gibraltar se vio muy afectado por el cambio de interacción con la vecina Gibraltar, que ha costado más de cinco años regular, pero no ha sido el único ámbito. Las relaciones comerciales y las empresas tuvieron que adaptarse a las nuevas normativas para mantener el tráfico de mercancías, situación que llevó a que la empresa algecireña Partida Logistics crease su propio departamento específico para el Brexit.

Varios meses antes de que la salida del Reino Unido de la UE se hiciese efectiva, en Partida empezaron a formar al futuro equipo que formaría este departamento, con un aprendizaje específico de la nueva legislación. "Antes se realizaba una venta, una entrega comunitaria. Ahora se tiene que tramitar el documento del soivre (acrónimo del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones) con los controles sanitarios, el calibre y el etiquetado, todo eso antes de realizar el propio despacho de aduanas", explica Rocío Cosano, directora del departamento de exportaciones de la empresa.

El director general, Fernando Partida, asegura que fueron sus propios clientes quienes les pidieron este servicio. "Tenemos muchos exportadores para los que el Reino Unido es un cliente importante, como producciones de fruta y empresas de Almería o de la Axarquía que tenían una gran preocupación", asevera. El departamento cuenta con diez trabajadores, especializados en los procedimientos de exportación hacia las islas británicas.

Fernando Partida, director general de la empresa, durante la entrevista / Vanessa Pérez

Los propios clientes se vieron inmersos en una incertidumbre constante por los nuevos filtros a superar antes de llegar al destino. "Al principio era todo duda y mucha inseguridad, ha sido complicado concienciar del procedimiento aduanero", detalla la responsable de exportaciones. "Hubo camiones que iban haciendo ruta y se plantaban en Francia sin el soivre firmado, fue un difícil caminar en los inicios", añade el director general.

Este proceso atrajo a nuevos usuarios a la empresa, además los ya fieles que gestionaron con la radicada en Algeciras sus nuevas ventas. Además, el certificado OEA (Operador Económico Autorizado) les permite realizar despachos de aduanas telemáticos en todo el país. Con la normativa ya más conocida y estable, los trámites se han agilizado con el paso del tiempo. "Las llamadas de clientes preguntando ya son menores", expone Cosano. "Ya están las cosas asentadas, los exportadores tienen conciencia en base a su experiencia", apunta Fernando Partida.

En el horizonte surge la posibilidad de cambios normativos, como la incorporación de revisiones fitosanitarias obligatorias. "Para los británicos será pegarse un tiro en el pie porque es una exigencia aún mayor", considera el director general. "Se lleva hablando meses de la nueva medida, pero siempre la retrasan. Si la instauran, la inspección debe realizarse antes del despacho y obligaría a llevar la documentación en mano", explica Sandra Cosano. Ante esta situación, el principal problema está en los horarios, ya que la mayoría de puntos de inspección trabajan en horario de mañana, lo que afectaría a los productos perecederos. "Todas las mercancías que están saliendo por la tarde y por la noche o las que viajan de noche no van a poder salir y van a tener que esperar que los valoren", detalla la responsable de exportación.

Mostrador de las oficinas de Partida Logistics, en Algeciras / Vanessa Pérez

Centenarios

Partida Logistics se fundó hace 102 años, en 1923. Fernando Partida Palma, abuelo del actual director general de la compañía, comenzó su negocio como comisionista de tránsito, el origen de los actuales agentes de aduanas. La saga familiar mantiene la gestión, aunque la propiedad se traspasó en 2022 al fondo Everwood Capital.

Con esta operación, Partida entró a formar parte de un grupo formado por empresas logísticas de todo el país. La venta se decidió con vistas a un futuro cercano con libertad en la Unión Europea para realizar despachos de aduanas en cualquier país. "Eso va a suponer una competencia importante con las grandes firmas que son muy potentes en Europa, aquí estamos muy diseminados y hay que tener un músculo financiero importante", valora Fernando Partida sobre la operación, que aportó "inversiones, conocimiento y experiencias nuevas".

Una trabajadora del departamento de Brexit de Partida Logistics / Vanessa Pérez

Partida facturó 22 millones de euros el pasado año, casi duplicando los 12 millones que alcanzó en 2022. El futuro se presenta optimista, ya que en 2024 realizaron unas 130.000 gestiones aduaneras y las previsiones apuntan a alcanzar las 140.000 en 2025.

La compañía cuenta con 145 trabajadores, en torno al 90% en Algeciras, donde se centraliza el trabajo administrativo y de despacho. El resto están repartidos en oficinas de proximidad en Madrid, Almería, Marruecos y otros puertos nacionales. "Los clientes quieren que estés donde ellos llevan sus mercancías", sentencia el director general.