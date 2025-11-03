La operadora algecireña Partida Logistics se fusiona con AGSA bajo el paraguas de la propiedad de Everwood Capital

La transitaria Partida Logistics, con sede en Algeciras, se ha fusionado con la compañía AGSA Logistics, ambas propiedad del fondo de inversión Everwood Capital. De esta forma, ambas empresas operarán bajo la denominación AGSA Partida y con una única dirección general.

Partida es una empresa de tradición familiar con más de 100 años de historia desde su fundación en 1923, en Algeciras. Entonces, Fernando Partida Palma, abuelo del hasta ahora director general, Fernando Partida Marín, comenzó su negocio como comisionista de tránsito, el origen de los actuales agentes de aduanas.

En 2022, el fondo de inversión Everwood Capital adquirió la empresa en 2022, aunque mantuvo a Partida Marín en la dirección. Según señaló el entonces director general en una entrevista a El Conciso, la decisión de vender se tomó con vistas a un futuro cercano en el que habrá libertad en la Unión Europea para realizar despachos de aduanas en cualquier país.

"Eso va a suponer una competencia importante con las grandes firmas que son muy potentes en Europa, aquí estamos muy diseminados y hay que tener un músculo financiero importante. Estamos encantados de estar bajo su paraguas", valoró Fernando Partida. Tras la compra por parte de Everwood, la empresa aumentó elevó su facturación hasta los 22 millones de euros en 2024, casi duplicando los 12 millones que alcanzó en 2022.

Ahora, tras su jubilación el pasado verano, es Jesús Aznar quien ejerce de director general de AGSA Partida tras la fusión, aunque Partida se mantiene como asesor externo. Aznar es licenciado en Economía y ADE por la Universidad de Valencia y cuenta con amplia experiencia en el sector logístico. Desde 2014 ejercía como director de Terminales Marítimas del Sureste S.A. en el Grupo Aleatica y ha desempeñado puestos de responsabilidad en Maersk, en el Centro Logístico del Automóvil y en el Grupo Antolín. Es, además, profesor asociado en logística y producción en la Universidad CEU San Pablo.

Fernando Partida Marín, hasta ahora director general de Partida Logistics / Vanessa Pérez

AGSA Logistics, fundada como Aduanas Ginjaume SA, fue fundada en Barcelona en 1982. La compañía, adquirida por Everwood en 2024 y liderada hasta la fusión por Albert Ginjaume, facturó el pasado año 5,31 millones de euros, según los datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y recopilados por este periódico a través de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform.

El grupo resultante facturó más de 27 millones en 2024 y acumula casi 200 trabajadores entre sus oficinas de Algeciras, Barcelona, Motril, Almería y Tánger, en las que cuenta con una amplia cartera de clientes. Fuentes de la empresa aseguran que la transición no ha supuesto un notable cambio en el funcionamiento diario de ambas compañías, que continúan trabajando como hasta ahora.

Según se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado 15 de octubre, la operación se ejecutó mediante una fusión inversa. Partida era la propietaria de AGSA, aunque es la compañía barcelonesa la que ha absorbido a la gaditana en el proceso. Juan José Andrés Álvez, uno de los partners de Everwood, pasa a presidir el consejo de administración.

Estrategia de crecimiento

Everwood Capital compró Partida y AGSA como parte de su estrategia de crear un gran grupo logístico en la Península Ibérica con actividad en diversos verticales. Durante los últimos dos años, las dos compañías han integrando sus servicios y modernizado su gestión. El fondo cuenta en España con otras empresas del sector como Transaez (La Rioja), Arimon Logistics (Cataluña), TransDusan Logística (Aragón), Maresa Logística (presencia en todo el país), A tu hora Express (Madrid) y Transportes Cruz (Navarra).

Everwood es una gestora de fondos de inversión alternativa creada en 2015 que gestiona varios vehículos de inversión con especialización en energías renovables y el sector del transporte y la logística. La compañía apunta a que cuenta con un historial "excepcional" en posiciones directivas en equipos de gestión alternativa y grandes multinacionales. Sus profesionales han ejecutado transacciones por un valor superior a 100.000 millones en diversos sectores y campos de inversión. Actualmente cuenta con una cartera valorada en unos 900 millones en activos bajos gestión.