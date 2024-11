Parte de un voladizo del Palacio de Marzales se derrumba tras las últimas lluvias

Algeciras/Parte del voladizo de un tejado del Palacio de Marzales, que se encontraba apuntalado en zona de acceso restringido, se ha derrumbado este viernes después de las últimas lluvias, que han afectado al maltrecho edificio. Precisamente a finales de octubre la Junta descartó el traslado de los Juzgados de lo Penal, que se encuentran en este edificio, tras obtener la garantía de los arquitectos técnicos que realizaron una inspección del inmueble y que verificaron que no suponía un riesgo para la integridad física de los trabajadores.

La delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Manuela Hernández, ha solicitado a la junta el cierre temporal del edificio para evitar males mayores y recuerda que viene denunciando desde antes de 2022 ante la Inspección de Trabajo el estado lamentable y ruinoso del edificio. "Por parte de la Administración se han ido haciendo obras que no son suficientes para paliar su mal estado de conservación. Como el propio informe señala, se trata de un edificio del año 1929 que ha tenido escaso mantenimiento y que necesita de muchas obras para su habitabilidad en perfectas condiciones. Recientemente, y con la llegada de la DANA en Valencia, por parte de nuestro sindicato se dirigió escrito a la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia para que se adoptaran medidas con carácter urgente para que la medición de las fisuras que contiene el edificio no se hagan cada tres meses, sino que a la vista de los cambios meteorológicos tan importantes que se están dando y el terreno donde se encuentra ubicado el Palacio, es necesario que la Administración actúe con prontitud para dar seguridad y que se nos diga expresamente que no se corre ningún riesgo por parte de los funcionarios, justiciables, abogados, procuradores y policías, que acuden a este edificio a diario", indica el sindicato.

STAJ afirma que la Junta no ha dado ninguna respuesta y que este viernes se le ha comunicado el derrumbe de este voladizo "para que actúen nuevamente con prontitud, haciéndoles ver que incluso estando apuntaladas algunas zonas el riesgo de derrumbe existe, tal como hemos visto". "Desde el STAJ hacemos una reflexión. ¿Es necesario que ocurra una tragedia para que la Administración actúe?", se pregunta el sindicato.

"Para los funcionarios de justicia que tienen que ir cada día a su puesto de trabajo es indigno que estén en un edificio apuntalado, con zonas de acceso restringidas, lleno de desconchones, y que da una imagen tercermundista de la justicia, que además pone en grave riesgo la salud de todos los compañeros. Y que no se sabe si algún día se producirá alguna desgracia mayor. Instamos a la secretaria, y por consiguiente su elevación a la Consejería de Justicia, de quien depende que se tome en serio las infraestructuras judiciales, y muy especialmente la de este Palacio de Marzales, donde se encuentran ubicados los Juzgados de lo Penal. Es más, desde el sindicato STAJ hemos solicitado a la Administración su cierre hasta que se dé la solución al problema planteado para evitar males mayores", indica Manuela Hernández.