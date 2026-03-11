Parte del techo de un edificio en ruinas de la calle General Castaños de Algeciras se derrumba

Cortado el paso por la acera del edificoi cuyo techo se ha desprendido.

Parte del techo de un edificio en ruinas e inhabitado, situado en el número 10 de la calle General Castaños, se derrumbó durante la pasada noche de este miércoles, lo que obligó a la intervención de los bomberos y a la actuación inmediata del Ayuntamiento de Algeciras para evaluar los daños y adoptar medidas de seguridad.

Según ha informado el Consistorio, el colapso afectó a parte del forjado de la planta superior y también a la primera planta del inmueble. Tras la intervención de los servicios de emergencia durante la noche, técnicos municipales del área de Urbanismo se desplazaron durante la mañana hasta el edificio para inspeccionar el estado de la estructura.

El edificio en mal estado cuyo techo se ha desprendido. / Vanessa Pérez

Como consecuencia del desprendimiento, el Ayuntamiento requerirá de forma inmediata a la propiedad que proceda al apuntalamiento del edificio para garantizar la seguridad y evitar nuevos colapsos.

El área de Urbanismo y Disciplina Urbanística señala que el inmueble ya había sido objeto de diversas actuaciones municipales debido a su deficiente estado de conservación. En concreto, se habían abierto varios expedientes a los propietarios por problemas detectados en balcones y fachada, llegando incluso a imponerse multas coercitivas hasta que finalmente se ejecutaron algunas de las actuaciones exigidas.

El Ayuntamiento también había requerido a la propiedad la realización de la Inspección Técnica del Edificio (ITE), una obligación que, según la información municipal, no ha sido cumplida.

Paralelamente, el inmueble se encuentra en proceso de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Este procedimiento permitiría que, si los propietarios no actúan dentro del plazo legal establecido, el Ayuntamiento pueda intervenir mediante fórmulas como la ejecución subsidiaria, la expropiación o la venta forzosa.

Además, el edificio está catalogado como ruinoso dentro del catálogo del Plan General, circunstancia que condicionará las posibles intervenciones que puedan llevarse a cabo en el mismo.