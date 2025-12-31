Panel de azulejos del Nazareno: ejemplo de azulejería devocional en Algeciras

La influencia musulmana en la cerámica española queda reflejada en la producción de numerosos alfares de nuestro país, lugar donde se establecieron alfareros mudéjares, desarrollándose en Sevilla las técnicas de cuerda seca y de arista consistente, esta última, en la utilización de moldes con diseños de líneas que se marcaban sobre el azulejo dejando bordes levantados que se rellenaban con vidriados de colores consiguiendo la producción en serie. Entre los siglos XIV y XVI se fabricaban a mano usando gradillas de madera. Con la llegada a la ciudad hispalense del ceramista italiano Francisco Niculoso Pisano, Sevilla renovó la decoración con elementos de influencia renacentista y el uso de la técnica del azulejo pintado.

En el siglo XVIII se van a producir paneles de azulejos con imágenes de santos para decorar fachadas de viviendas; Vía Crucis que se sitúan en calles y conventos; pequeñas losetas que señalizan las calles; se populariza el uso de los azulejos de propio que representan generalmente escudos o emblemas institucionales; las cocinas se revisten con azulejería en formato panel o mediante la combinación de distintos motivos.

El adorno de fachadas y otros espacios públicos con paneles de azulejos religiosos se extiende y lucirán en las calles sevillanas, incorporándose de manera progresiva al ornato público por toda Andalucía.

La pieza del mes del Museo Municipal de Algeciras que llega a esta sección es un ejemplo de ello. Se trata de un panel de nueve azulejos, elaborado con la técnica del azulejo pintado fabricado en los alfares sevillanos Montalván de Triana en el siglo XX que representa a un Nazareno estante cargado con una cruz, ejemplo de la tradicional estatuaria barroca sevillana. Está realizado en negro de manganeso que se completa con azul cobalto y ocre, quedando la escena rodeada de un marco con motivos vegetales.

La pieza del mes del Museo de Algeciras.

Esta obra cerámica de 65x45 centímetros cuyo número de inventario es 2.542 y pertenece a la Colección Municipal de Loza y Azulejos, fue donada al Museo en 2001 por Manuel Sibón Galindo y procedía de la fachada de una antigua vivienda algecireña situada en la calle Alexander Henderson. Hoy el público que nos visita la puede encontrar en la Sala Arte y Fe dedicada al arte sacro, ubicada en la primera planta del edificio.

En nuestra ciudad se conocen azulejos religiosos o devocionales, entre ellos los que lucieron en la vivienda de la familia Millán, que representan el rostro de un Cristo crucificado, un Nazareno y la imagen de Nuestra Señora de la Palma, hoy incorporados a los fondos de este museo gracias a la donación de la sociedad San Atanasio, o los que encontramos en la fachada de la antigua capilla de la Caridad. Estos y otros muchos que aún se conservan en viviendas particulares enriquecen nuestro patrimonio mueble.

La fábrica de cerámica Montalván fue fundada en 1847 por Saturnino García-Montalván y Carmona, tomando impulso su producción a partir de 1874 gracias a su hijo Francisco. Ha sido la fábrica que más obras de azulejería ha realizado para el extranjero.

A partir de finales de los años cuarenta del siglo XX, la Casa Montalván ha estampado en sus producciones la firma de algunos de sus ceramistas con anagramas que recogen sus iniciales rematadas por una cruz. En 2012 cesó su producción.