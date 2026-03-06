El padre Pedro reflexiona en Algeciras sobre Jesús de Nazareth como patrimonio de la humanidad

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este viernes una nueva cita del ciclo cultural Viernes de Patrimonio, con una conferencia titulada Jesús de Nazareth, patrimonio de la humanidad, pronunciada por el sacerdote Pedro Gómez Mancilla, conocido popularmente como el padre Pedro de La Piñera, recientemente distinguido con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia.

El acto, organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015) y presentado por el profesor Roberto Godino Hurtado, reunió a numerosos asistentes en una sesión abierta al público que combinó reflexión histórica, cultural y espiritual en torno a la figura de Jesús de Nazaret.

Durante su intervención, el sacerdote defendió que el mensaje y la figura de Jesús trascienden el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un patrimonio compartido por toda la humanidad. Desde una perspectiva cultural e histórica, el ponente analizó la influencia del cristianismo en la construcción de valores universales como la dignidad de la persona, la solidaridad o el compromiso con los más vulnerables.

La conferencia se enmarcó en el ciclo Viernes de Patrimonio, una iniciativa que busca acercar al público la historia, la cultura y las figuras relevantes vinculadas al patrimonio material e inmaterial.

Una figura muy vinculada a Algeciras

La elección del padre Pedro como conferenciante aportó también una dimensión social al encuentro. Nacido en Cádiz en 1951, fue ordenado sacerdote en 1975 y desde entonces ha desarrollado casi toda su trayectoria pastoral en la parroquia del Espíritu Santo, en la barriada algecireña de La Piñera. A lo largo de más de cinco décadas se ha convertido en una figura de referencia para el barrio, especialmente por su trabajo con jóvenes y familias afectadas por la pobreza, el paro o las drogas en los años más difíciles del distrito.

Su implicación social y su cercanía con los vecinos le valieron en 2022 el reconocimiento como Hijo Adoptivo de Algeciras, distinción concedida tras una iniciativa ciudadana respaldada por miles de firmas. Más allá de su labor estrictamente pastoral, el sacerdote ha impulsado durante décadas proyectos educativos, grupos juveniles y actividades comunitarias que han marcado a varias generaciones de vecinos de La Piñera, consolidando la parroquia como un espacio de encuentro y apoyo social.

Público en la charla coloquio del padre Pedro. / Vanessa Pérez

Patrimonio espiritual y cultural

En su conferencia, el padre Pedro invitó a los asistentes a contemplar la figura de Jesús desde una perspectiva amplia, destacando cómo su mensaje ha influido profundamente en la historia, el arte, la ética y la cultura de Occidente.

El encuentro concluyó con un coloquio entre el ponente y el público, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la actualidad social, la convivencia cultural y el papel de los valores humanistas en la sociedad contemporánea.

Con esta sesión, el ciclo Viernes de Patrimonio continúa reforzando su vocación divulgativa, acercando al público algecireño tanto a su legado cultural como a las personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a enriquecerlo.