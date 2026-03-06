Meteo
La primera pista del tiempo para Semana Santa 2026
Conferencia del padre Pedro Gómez sobre Jesús de Nazaret, en imágenes / VANESSA PÉREZ

El acto, organizado por AEPA 2015, reunió a numerosos asistentes en una sesión abierta al público que combinó reflexión histórica, cultural y espiritual en torno a la figura de Jesús de Nazaret

Algeciras, 06 de marzo 2026 - 14:59

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este viernes una nueva cita del ciclo cultural Viernes de Patrimonio, con una conferencia titulada Jesús de Nazareth, patrimonio de la humanidad, pronunciada por el sacerdote Pedro Gómez Mancilla, conocido popularmente como el padre Pedro de La Piñera.

