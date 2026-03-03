Operación Medellín: la Policía Nacional detiene a tres "piezas clave" del tráfico de cocaína dentro del Puerto de Algeciras

La Policía Nacional ha detenido a tres personas a las que considera "piezas clave" de una organización dedicada al tráfico de cocaína dentro del Puerto de Algeciras. Dos de los arrestados eran trabajadores de una empresa que opera en el puerto y aprovecharon sus funciones y su jornada laboral para extraer la "mercancía contaminada" de un contenedor y ocultarla en un camión de transporte, cuyo conductor también fue detenido. Los tres han pasado ya a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La finalidad de estas tres personas era sacar la cocaína de las instalaciones portuarias y trasladarla a una nave que actuaría como guardería antes de su distribución final. Las detenciones se produjeron en el marco de la llamada operación Medellín, gracias a la que la Policía Nacional, dentro del Plan Meridional-Tarteso contra el narcotráfico, da por desarticulada una organización criminal especializada en la introducción de droga en contenedores procedentes de Sudamérica a través de las instalaciones portuarias algecireñas.

En mayo de 2025, en la primera fase de esta operación con nombre de ciudad colombiana, los agentes intervinieron una partida de plátanos contaminada con 240 kilogramos de cocaína, valorados en más de catorce millones de euros. La organización criminal había extendido su red de contactos en el interior del recinto portuario con el objetivo de operar con aparente normalidad y facilitar la extracción de la sustancia estupefaciente de los contenedores.

En la segunda fase, desarrollada el pasado 20 de febrero, los agentes procedieron a la detención de estas tres personas cuya labor, destaca la Policía Nacional, era fundamental en la logística de la organización.

Las actuaciones han sido coordinadas por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Algeciras.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.