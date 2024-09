La ONCE dedica el cupón del lunes 23 de septiembre al Mercado Ingeniero Torroja de Algeciras

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo lunes, 23 de septiembre, al Mercado Ingeniero Torroja de Algeciras.

La directora de la ONCE en Algeciras, Gema Valderrama, ha presentado este jueves la imagen de este cupón al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en un encuentro que ha tenido lugar a las puertas del propio Mercado de Abastos de Algeciras.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una imagen panorámica del mercado de Algeciras firmada por el fotógrafo de Europa Sur Erasmo Fenoy con los que la ONCE quiere poner en valor su significación social, según destacó la directora de la Organización en el Campo de Gibraltar.

La serie Este es tu mercado, formada por 52 cupones, es un homenaje a los mercados municipales; espacios emblemáticos de pueblos y ciudades, en ocasiones ubicados en edificios centenarios, y que son testigos del día a día de la ciudadanía, de sus costumbres, su gastronomía y de los que también forman parte los vendedores y vendedoras de la ONCE.

Estos cupones, que se comercializan una semana de cada mes, pertenecen a los sorteos de Diario (de lunes a jueves), y con ella, desde el Grupo Social ONCE pretende que el cupón sea el escaparate de esos mercados municipales, que siguen cumpliendo la misma función que cuando se crearon; ser el punto neurálgico de la gastronomía tanto de los hogares como de los restaurantes.

“Los mercados forman parte de nuestras vidas más cotidianas y también del paisaje y de la cultura de la ONCE y de nuestros vendedores, que tanta ilusión han repartido a tantos ciudadanos entre sus puestos”, ha dicho la directora de la ONCE en el Campo de Gibraltar. “Y nos encanta presumir de Algeciras en toda España una vez más. Lo hacemos con mucho orgullo porque estamos muy orgullosos de esta ciudad y esta comarca, a pesar de las dificultades, en esta ocasión con su mercado de Ingeniero Torroja como protagonista, que es un referente de primer nivel en nuestra ciudad. Y por hacerlo a través de un instrumento de solidaridad y de transformación tan útil para el conjunto de la sociedad como es el cupón de la ONCE, sobre todo en estos tiempos tan cargados de dificultades para tantas personas”.

El Cupón

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece mañana viernes, 20 de septiembre, un bote de 40 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.