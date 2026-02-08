“El pregón me está regalando un viaje precioso a mis inicios como costalero”

Pregunta.En el ámbito más cariñoso de la expresión: ¿cómo se siente al jugar de visitante? De orilla a orilla, de la Cuesta del Rayo a María Auxiliadora.

Respuesta.Pues sí, no es lo común. En primer lugar, porque me estreno en esto del atril y en una cofradía diferente a la mía, ambas del Domingo de Ramos; pero lo asumo como lo que es, un privilegio, que entre tantos costaleros se acuerden de ti. Además, son muchos los 24 de mayo que he sido los pies de María Auxiliadora.

P.Siempre es bonito recordar la intrahistoria, ¿cómo llega el ofrecimiento?

R.De manera inesperada, claro. Con la excusa de quedar a tomar algo y repasar algunas cuestiones del paso, me citó mi querido Carlos Acuña [capataz] en el patio de los naranjos de Salesianos. Con la casualidad de que allí se encontraban, todo era una estrategia, Mayte Jurado [Hermana Mayor de Borriquita] y su marido. Hablamos sobre cosas del palio y cofradías, sin mucho rumbo, hasta que me dieron el sobre y leí el nombramiento. No lo esperaba para nada y mi respuesta fue claramente sí, porque si lo llego a pensar en frío…[ríe]. No me siento cómodo hablando en público, pero lo estoy disfrutando como un regalo, un gran privilegio, y espero estar a la altura de los nombres que me han precedido.

P.Guarda una relación muy especial con hermandad y la parroquia, se levanta y se acuesta con sus campanas…

R.Así es. Desde hace cuatro años, Jesús del Amor y la Virgen de la Alegría son mis vecinos más cercanos [bromea]. Vivimos frente por frente, otra casualidad bonita de la vida. Y por supuesto, tengo muchísimos amigos en Borriquita y rara es la ocasión que me pierdo una igualá o ensayo, me gusta esa convivencia.

P.¿Cómo estás viviendo el proceso del pregón?

R.Con lo que más estoy disfrutando es con ese viaje al pasado que hace todo pregonero hacia los inicios. Diariamente no estás rememorando tus comienzos y el pregón es una excusa, un obligado y fantástico ejercicio que me está permitiendo vivir dos veces, como se suele decir, esas experiencias tan bellas de las primeras veces. Esa primera igualá o ensayo en Tres Caídas, dónde empecé. Esos amigos que vas forjando debajo de los pasos, todas esas vivencias son muy especiales.

P.Todos los días son especiales, pero el Domingo de Ramos es diferente... ¿por qué?

R.Desde el año 2013, el Huerto es algo imprescindible en mi vida. Incluso allí conocí a la que hoy es mi mujer [Palma Vega]. El Domingo de Ramos es el día más especial para los cofrades, lo que esperas todo el año y eso se palpa en el ambiente, en la calle, los nervios, la ilusión, todo. El resto de la semana también, pero las emociones son más comedidas que el domingo.

P.¿Cómo llegas al mundo de las trabajaderas?

R.En mi hermandad de cuna, con el Cristo de las Tres Caídas en 2011. Fui cirial delante del Señor durante algunos años hasta que me llegó el momento, con esa inexperiencia e inocencia de la edad.

P.¿Qué tiene de privilegiado el costalero que mueve tantas pasiones?

R.Para mí, es el sitio más bonito y especial que tiene una cofradía. Dentro de los muchos motivos que a cada uno le llevan a ponerse un costal, la parte humana es fundamental. La mayoría de mis amigos nacen a partir de vivencias debajo de una parihuela, los conocí gracias al mundo del costal. Esa entrega, unidad, compañerismo, sentido de pertenencia y familia que da una cuadrilla es un argumento de mucho peso, además de otros y de los muchos vaivenes a los que a veces te somete la vida.

P.Un mundillo no exento de polémica...

R.Como en todo, hay cosas negativas. Por desgracia, el costalero suele estar mucho en el foco y olvidamos que detrás de cada costalero hay una persona. Se generaliza mucho y desde ciertos sectores se debería pensar antes de hablar y no buscar o utilizar al costalero con una perspectiva negativa. Debería prevalecer lo bueno y elogiar ese compromiso que tienen los costaleros de estar siempre al servicio de la hermandad, con disciplina, respeto y humildad.

P.Sabe también lo que es tocar el martillo. ¿Cómo cambia la película?

R.La responsabilidad del capataz va un paso más allá, tiene a su cargo el bienestar de la cuadrilla, de sus hombres. Desde el punto de vista técnico, una mala igualá estropea el paso y puede llegar a dañar a un costalero; y a ello hay que sumarle el lado humano. Un capataz es un líder para su cuadrilla, cuenta con su respeto, cuida de ellos, convierte en suyos los problemas de cada costalero muchas veces. Es mucho más que mandar un paso. En mi humilde caso, en el Buen Remedio, estamos construyendo una cuadrilla con un núcleo sólido y se está haciendo un trabajo muy bonito, aunque lo mío es más una consecuencia que algo buscado, mi sitio está más debajo del paso que fuera.

P.¿Queda cuadrilla de mujeres para rato en Algeciras?

R.Quiero creer que sí. Lo mejor que tiene la Hermandad de las Tres Caídas es su cuadrilla de la Trinidad, esas mujeres están allí por y para la Virgen. Aunque es evidente que parten en desventaja, no hay pasos de Gloria o una Cruz de Mayo para mujeres; llegan sin experiencia. Eso supone una limitación importante, es como partir desde cero. Pero mientras el núcleo importante continúe, habrá cuadrilla para rato. Y cada año, un pasito más al frente y seguir creciendo y evolucionando.

P.Sin adelantar demasiado, ¿qué tipo de pregón construye?

R. Cada uno es consciente de hasta dónde puede llegar. Lejos de querer abarcar algo pretencioso a nivel de literatura, creo que puedo aportar mucho narrando lo que supone el mundo del costal para mí, mis vivencias y todo lo que me ha aportado en mi vida ser costalero. La gente tan fantástica que me ha permitido conocer y la suerte que tengo de poder ser los pies de nuestras Sagradas Imágenes, un auténtico honor. La suerte mía de ser costalero y transmitir todo lo que significa para mí y que me conozcan más como persona y como costalero. Y para ser sinceros, todavía estoy escribiendo cosas [ríe].

P.Por último, tres devociones.

R.De manera innegociable, el Cristo de las Tres Caídas y Oración en el Huerto, pilares de mi vida. Y rescataría también a Jesús de Medinaceli; no era una imagen cercana para mí, pero cuando formé parte de su cuadrilla comprendí y entendí todo lo significa, eso marcó en mí una huella y devoción especial.