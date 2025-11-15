Las obras de la avenida de Francia en Algeciras provocarán cortes de tráfico a partir del martes 18

La Delegación de Vías y Obras del Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que la próxima semana comenzarán las obras de remodelación integral de la avenida de Francia, en el barrio de San José Artesano. Los trabajos, que se iniciarán el martes 18, implicarán modificaciones importantes en la circulación rodada.

Ese día se procederá al corte total del tráfico en el tramo comprendido entre las avenidas de Alemania y España, considerado el primer sector de actuación. Además, la parada de autobuses situada actualmente en la Avenida de Francia será reubicada en la avenida de Bruselas mientras duren las obras, con el fin de mantener el servicio sin afectar a la seguridad.

La intervención contempla la renovación completa de pavimentos y una reordenación del diseño urbano de la avenida. El proyecto incluye la mejora de la calle peatonal, la plaza de Grecia y diversas infraestructuras, como redes hidráulicas, alumbrado público, señalización, jardinería, sistema de riego y mobiliario urbano. Todo ello se traducirá en una mejora de la accesibilidad y de la calidad ambiental de la zona, además de dotar al entorno de una imagen más homogénea y actual.

La avenida de Francia, con 188 metros de longitud y más de 25 años de antigüedad, presenta un pavimento notablemente deteriorado. Su ubicación, perpendicular a la avenida de España —la principal arteria de San José Artesano—, hace necesaria una reordenación tanto del acerado como de los espacios de aparcamiento para adaptarla a las necesidades actuales del barrio.