Un nuevo municipio y una nueva línea marítima Algeciras-Argelia

Algeciras/Y puestos a construir dentro de la autodestructiva Europa -especialmente durante aquellos últimos días de junio del 70, cuando todo parece presagiar un enfrentamiento bélico en el viejo continente-, el Gobierno de Juan Prim aprueba el texto definitivo de la famosa ley antiesclavista de Moret, de cuyo anteproyecto nos ocupamos en anteriores entregas. Internacionalmente la esclavitud estaba mal considerada por obvias razones tanto morales como humanitarias, conceptos básicos de un ideal positivista cada vez más imperante. Por otro lado, y en las posesiones españolas de Ultramar, el movimiento independentista prometía a los que desertaran “la libertad y armas para ayuda a sublevarse a los hermanos esclavos”. Moret se vio acompañado en su lucha por el líder de la Liga Antiesclavista Española, Rafael María de Labra, hombre que fue muy atacado por los, aún, muchos defensores de la infame esclavitud.

Frente al movimiento liberal y progresista se situaba políticamente el Partido Unión Colonial, tras del cual se entraban los grandes terratenientes de Ultramar, siendo su hombre de confianza en el Congreso el diputado conservador Cánovas. Cerca de 10.000 firmas se recogieron para paralizar la aprobación de la ya denominada Ley Moret. Don Segismundo, quién había recibido no pocas amenazas veladas por parte de los enemigos de su libertaria ley, como hombre de altos ideales, bien se pudo erigir en el romántico héroe esproncediano recogido en la Canción del Pirata, obra que desde el momento de su publicación, en 1835, se había convertido en el particular himno de los liberales, expresando uno de sus famosos versos “Y si caigo ¿qué es la vida?/ por pérdida ya la di/ cuando el yugo del esclavo/ como un bravo sacudí”,

Y así, con la aprobación de la tan esperada ley para “sacudir” el tan bochornoso “yugo” de la esclavitud, comienza el séptimo mes de aquel constitucional 70. Y en Algeciras lo hace con una magnífica noticia: “Se hace público la concesión del cable submarino de Algeciras, Ceuta, Cádiz y Lisboa”. Por otro lado, y en la ya tradicional y pública Estadística Mensual del Servicio de Guarda Costas, correspondiente al mes anterior, se expresa: “Durante el pasado mes los buques Guarda Costas de la sección de Algeciras verificaron las siguientes aprehensiones: Las embarcaciones menores del Pontón Algeciras, aprehendieron en la noche del 17 en los arrecifes de Torre Almirante un bote con dos bultos de tabaco, y en la noche del 21 en aguas de la bahía una barquilla con 16 bultos también de tabaco. La escampavía Reñidora, aprehendió en la noche del 22 en los arrecifes de Cala Parra una barquilla con 7 bultos de tabaco. La nombrada Tritón capturó en la misma noche en los arrecifes de Punta Carnero, un bote con 6 bultos de dicho artículo. La escampavía Insistente, aprehendió en los arrecifes de la Torre de la almiranta una lancha con dos bultos de tabaco. La escampavía Gaditana, capturó en la noche del 26 en la playa del O. del Castillo de Sta. Bárbara una barquilla con 4 bultos de tabaco. La escampavía Tritón aprehendió en la mañana del 28 sobre una piedra de los arrecifes del Timoncillo, ensenada de Getares, 2 bultos de tabaco. La Escampavía Fama, aprehendió en la noche del 29 en las aguas del cabo de Trafalgar, un falucho de foque y mesana con 111 bultos de tabaco. Y por último, varios marineros de la escampavía Donostiarra, aprehendieron 4 bultos de géneros. Total; embarcaciones aprehendidas 7, bultos de tabaco 150, ídem de géneros 4. En ninguna de estas aprehensiones ha sido posible la captura de los reos”. También y por aquellos calurosos días, un joven algecireño que se encontraba en situación de reclamado por las autoridades para el servicio de Quintas, recibiría una muy grata noticia, cuando “Algeciras.- 7º.- José Ragel Llovera (reclamado), alegó ser coto de talla; medido en el acto resultó no tener la marcada en la ley”. La corporación provincial en su vista lo declaró “exceptuado”.

El algecireño Llovera es declarado exceptuado del servicio militar.

Al mismo tiempo que el exceptuado algecireño Llovera, recibe tal calificación otro paisano que no se encontraba precisamente exento de cumplir con sus obligaciones contractuales, tal como así le acontecía al herrero local Francisco Cervantes Reyes, quién “vendió años atrás á Francisco Barrachina Ulloa, vecino de Los Barrios, una casa situada en dicho pueblo calle Corredera 63 [...] haciendo esquina al Campo del Calvario, y por la espalda a la calle del mismo nombre, dicha venta se efectuó en la cantidad de 4.700 reales de vellón, de los cuales percibió en el acto 2.500, y los 2.200 quedaron aplazados, satisfaciéndole en el acto el deudor la indicada cantidad [...] otorga recibo para cancelar garantía con la que quedó afecta la finca enajenada”.

Por aquellos días de importante crisis económica nacional, y dada la importancia de sus negocios en este lado del Estrecho, el comerciante ceutí Mosses Samuel Benzaquen, nombró sus representantes legales en Algeciras a “Miguel Navarrete y José Prebe, para acudir al Juzgado de esta ciudad [...] para la devolución de varios efectos que le fueron apresados y no presentados del buque “Joven José”, y cuya falta fue protestada en tiempo y forma y aprobada por S. A. Real el Regente del Reyno al resolver la instancia de apelación que dedujo en el expediente de apremio [...] sobre la devolución y reintegro de los géneros [...] y en su caso recibir los efectos y su valor”.

Afortunadamente para el comerciante ceutí, su apelación ante los altos tribunales de la nación fue aceptada y con la ayuda de sus representantes algecireños, le fue restituido su patrimonio retenido. Otro asunto patrimonial también le aconteció al vecino de nuestra ciudad José León Marquez, quién vio restituido e incrementado por los intereses su expuesto dinero, cuando “El carbonero domiciliado en esta ciudad de nombre Diego Calvente Gómez, le devolvía la cantidad que le había prestado de 4.000 reales de vellón [...] para lo cual el Calvente había puesto en garantía una casa baja sita en el número 34 de la calle de Jerez de esta Ciudad, teniendo como vecino por la izquierda a Agustín Otero; derecha a Ana Rojas y fondo a herederos de Joaquín Prados”.

Eran momentos difíciles para los propietarios y comerciantes necesitados de inyección económica para mantener a flote sus respectivos negocios, como así aconteció en “circunstancia privada”, cuando “José Rodríguez Marín, propietario y vecino de Algeciras, quién en 31 de Diciembre de 1868 prestó á Lorenzo Fernández Domínguez, á pagarle en el término de un año, 9.000 reales en dinero efectivo para sus atenciones con más el 14% de interés anual […]”. El 2 de Junio de 1869, se obligó el mismo deudor también a pagarle “12.000 reales de vellón que le prestó por término de 3 meses con interés de 400 escudos en dicho periodo”. La deuda fue pagada, según “renuncia por parte del acreedor de la Ley 9, título 1º. Partida 5ª que habla del dinero no contado y los dos años que señala para la prueba del recibo que dá por pasado [...] quedando nulas las obligaciones”.

De vueltas al siempre polémico asunto de las Quintas, expresar que, contrario al caso anterior, no quedaron “nulas” las obligaciones para el servicio militar de muchos jóvenes algecireños, como así le ocurrió al llamado Cristóbal Rivas Malpartida, quién “Examinado el expediente presentado por este mozo para comprobar su escepción (sic), de hijo único de viuda pobre á quien mantiene, y teniendo en cuenta las fundadas razones que expone en la instancia que dirigió á la Municipalidad con fecha 22 de Mayo últº para que se le admita la expresada alegación que no le fue posible exponer por no haberle entregado oportunamente la papeleta de convocatoria al juicio de declaración de soldado, hallándose por lo tanto comprendido en el caso previsto en el artº 78, de la ley de quintas de 20 de Enero de 1856, declarado subsistente por el artº 8º de la ley de reemplazos de 29 de Marzo últº, se acordó remitir al Alcalde el citado expediente para que previa la oportuna citación á los mozos interesados oiga aquel Ayuntamiento las escepciones que ha propuesto el mozo Cristóbal Rivas y falle lo que le corresponda remitiendo certificado de su acuerdo á la mayor brevedad para la resolución que corresponda”.

En otro importante tema como era el de la modernización de las comunicaciones que afectaban al Campo de Gibraltar se observó que “La Comisión, cumpliendo el acuerdo de 29 de Junio últº (1870), presentó de palabra su dictamen respecto de las obras de Carreteras que hayan de ejecutarse en el presente año económico [...] y en su vista se acordó destinar á dicho objeto las cantidades siguientes: Para la carretera de Cádiz á Gibraltar, en el trayecto de Medina á los Barrios: 170,000 escudos”.

Proyecto de línea naviera entre Algeciras y Argelia.

En otro orden de asuntos, pero de gran importancia para nuestra comarca, también se observó en la sede provincial “A propuesta del Sr. Vice-presidente (el algecireño, José González de la Vega) y consecuente al acuerdo de 8 del actual (mes de julio), se nombró el Ayuntamiento provisional de La Línea, compuesto de los individuos siguientes: D. Lutgardo López Muñoz, D. Juan González, D. Antonio Bernal, D. Manuel Blanco Jiménez, D. Pedro Calémo Prado, D.- Manuel Cabello Reyes, D. Pedro Guerrero, D. Pablo Soler, D. Andrés Herrera Gutiérrez, D. Juan Cano Domínguez. Este Ayuntamiento jurará en manos del Alcalde 1º de Algeciras, D. Manuel de Juliá á quién se comisiona para que personándose en dicho pueblo lo constituya y posesione con arreglo á los artículos desde el 42 al 47 de la ley municipal, debiendo elegir de entre sí los concejales á mayoría absoluta de votos un Alcalde 1º, otro segundo, un Síndico y el Secretº intº de la Municipalidad, la cual deberá proceder sin levantar mano á rectificar el padrón vecinal conforme á las disposiciones de dicha ley”.

Y mientras la novísima corporación linense, para bien de la comarca, recibía el nombramiento provincial, otros hechos acontecían en la capital del reino y especialmente de gran importancia para nuestra población, cuando el propio Ministro de la Gobernación se dirige por escrito al Regente, el general Serrano, exponiéndole “Entre tantos y varios proyectos, es digno de particular atención el que tiene presentado el conde Nils de Barck, para establecer una línea que partiendo de Algeciras toque en Céuta y continúe después hasta la Argelia. La conveniencia de enlazar la Península con lo más importante de nuestras plazas africanas ha hecho al ministro que suscribe estudiar con predilección este proyecto que ajustado á las bases de otras concesiones análogas; no envuelve idea de privilegio, subvencionado ni auxilio alguno por parte del Estado, y deja libre la acción del gobierno para el caso de que la línea, por su prolongación, llegue á ser internacional. Fundado en estas razones, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene la honra de someter á la superior aprobación de V. A. el adjunto proyecto de decreto. Madrid 14 de Julio de 1870.- El ministro de la Gobernación. Nicolás María Rivero”. Desgraciadamente aquel interesante proyecto naviero, como otros tantos para nuestra ciudad, naufragaría y desaparecería entre las olas del siempre interesado y político océano.