Algeciras construirá un nuevo centro para personas con autismo en San José Artesano

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido una nueva sesión de la Junta de Gobierno Local en la que se han abordado asuntos clave para el desarrollo de la ciudad. Entre ellos, destacó un anuncio especialmente relevante en el ámbito social: la construcción de un nuevo centro destinado a personas con autismo.

Este equipamiento, que se levantará en la barriada de San José Artesano, estará situado en unos terrenos cedidos por el Consistorio y compartirá entorno con el futuro Centro de Participación Activa para Mayores, configurando un espacio de referencia para colectivos sociales de la ciudad.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, puso en valor el compromiso municipal con las asociaciones y familias. En este sentido, informó de la aprobación de la justificación del convenio con la Asociación Humanos con Recursos, destinada a la gestión del Centro de Puertas Abiertas, con una cuantía cercana a los 13.000 euros. Además, se validó la subvención de 12.000 euros a la asociación ApropadisS 2.0, destinada al mantenimiento de sus actividades y que este año ha sido incrementada.

El ámbito deportivo también tuvo protagonismo en la sesión. El delegado de Deportes, Jorge Juliá, anunció la aprobación de la justificación del convenio con el club waterpolo, dotado con 3.000 euros para cubrir seguros, materiales, gastos federativos y arbitraje. Asimismo, explicó que el Ayuntamiento ultima la contratación de la empresa que asumirá la mejora del sistema interno de climatización de la piscina municipal. También avanzó que se está trabajando en los trámites administrativos para renovar el sistema de iluminación del pabellón, con una inversión de 70.000 euros.