Nueve grandes músicos suenan a Paco de Lucía para celebrarlo en su 77 aniversario

Algeciras/Algeciras recordó y honró este sábado a su hijo Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, en el día del 77 aniversario de su nacimiento con un concierto hermoso y completo, organizado por la fundación que lleva su nombre, el ayuntamiento de su ciudad, y la Junta de Andalucía. Nueve grandes músicos, reunidos por el guitarrista Niño Josele y con muchas ganas de conocer el centro de interpretación recién abierto, sonaron al maestro en muchos momentos como en pocas ocasiones ocurre con tanta fidelidad a la rica herencia que dejó el algecireño.

Celebrar la música y la interpretación de Paco de Lucía será siempre un momento sabroso con música como la que tocaron en el teatro Florida en la noche de este pasado sábado, 21 de diciembre de 2024. Josele y Juan Carlos Gómez, otro guitarrista enorme, abrieron la sesión con el Amor brujo de Manuel de Falla, para seguir con la Danza del fuego fatuo, acompañadas por la flauta de Juan Parrila y la percusión al cajón del brasileó Ruben Damtas. Comenzar por la música clásica que en vida interpretó el genial guitarrista de Algeciras fue un acierto, que revindicó lo que consiguió al adentrarse en terrenos que en otro tiempo estuvieron vedados para los flamencos.

El hijo de Antonio Sánchez y Luzía Gomes rompió muchas barreras, y logró reunir en su carrera musical a muchos y todos grandes artistas. Tanto que dejó una nómina que da para crear una agencia muy extensa y atractiva. El grito de Juan Cortés Duquende se adentró por bulerías, junto a Chonchi Heredia, bulerías de aquel disco llamado Cositas buenas, con el jerezano Joaquín Grilo al baile. "Vivir y soñar..." cantaron para seguir con los tangos de Solo quiero caminar, una obra con la que explosionó el primer sexteto que reunió Paco de Lucía.

El jerezano Joaquín 'El Grilo' al baile. / ANDRÉS CARRASCO

En su 77 cumpleaños, como ocurrió en aquellos años 80 del siglo pasado, sonó un bajo eléctrico magistral como el del catalán Carles Benavent, aunque en esta ocasión en Algeciras lo tocó el granadino Julián Heredia. "Como camina el río hacia la mar...". El espectáculo montado por Niño Josele fue equilibrado y generoso con todos los músicos, que tuvieron la oportunidad de mostrar lo mejor de sí mismos, y lo lograron, sin duda. Ocurrió también cuando Parrilla arrancó con su flauta las bulerías de La Perla, ese sonido tan señalado que discurre entre los territorios de Jerez y Cádiz.

"Qué compás, dios", comentó uno de los espectadores en el patio de butacas para señalar lo que Ruben Damtas y El Grilo hacían. El bailaor jerezano, de educación clásica, taconeó como suele, con rotundidad y manejo magistral de los ritmos y los movimientos de su cuerpo. Tras unas alegrías, los artistas parecieron que se despedían. "No irse por favor", comentó otro espectador por lo bajini, pero no, no se iban. Niño Josele quedó solo en el escenario para interpretar una composición propia que navegó entre taranta y colombianas.

"Es un día muy especial para nosotros", dijo Josele. "Lo quería mucho y esta es parte de la gran familia que creó Paco de Lucía", añadió. En Zyriab, de nuevo, sonaron todos los músicos en otros de los momentos sublimes de la noche, y entre ellos destacaron los teclados en manos de José Heredia y el magisterio del madrileño Juan Carlos Gómez. Chonchi Heredia se marcó unas seguiriyas para rabiar.

La primera propina fue Entre dos aguas, y, sin quererse ir del escenario, Damtas entonó el cumpleaños feliz para Paco. En Algeciras hay buena música asegurada para mucho, mucho tiempo.