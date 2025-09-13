Nueva avería y retraso en el tren Alvia de Madrid a Algeciras

Nueva jornada de retrasos e incidencias en la conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid. El Alvia que viajaba desde la capital de España partió con más de una hora de retraso ha sufrido una avería que lo ha dejado inutilizado a medio camino. Los pasajeros han tenido que esperar a que se organizara un dispositivo por carretera, lo que ha multiplicado la duración del viaje y generado un importante malestar entre los usuarios que padecen una gran desinformación sobre el trayecto, el transbordo y el horario, según ha denunciado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota de prensa.

“Lo que era ya una situación inaceptable ha terminado en un nuevo bochorno, que pone de manifiesto el estado lamentable de nuestras infraestructuras ferroviarias”, ha declarado el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ha vuelto a exigir una intervención urgente por parte del Gobierno central.

Landaluce ha lamentado que "ni siquiera se garantice que el tren llegue a su destino", y ha acusado al Ejecutivo de “condenar al sur al olvido y al aislamiento, mientras se sigue hablando de cohesión territorial y desarrollo logístico”.

“Hoy no ha sido un mal día: ha sido el reflejo diario de una negligencia política prolongada en el tiempo por parte de RENFE, que compromete el desarrollo de Algeciras y su futuro”, ha añadido el primer edil.