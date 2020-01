Una nube de embudo sobre la Bahía de Algeciras

Las condiciones climatológicas inestables han generado este sábado un curioso fenómeno metereológico en la Bahía de Algeciras. Se trata de una tuba, también denominada nube embudo o funnel cloud, a la que la Aemet define como un vórtice de aire y vapor condensado, con forma de cono o tubo, que gira rápidamente, colgando de una nube de tipo convectivo, pero sin que llegue a tocar el suelo.

El fenómeno pudo observarse en distintos puntos de la Bahía algecireña a primera hora de la tarde cuando las gotas de agua condensada se asociaron con una columna giratoria de viento y generaron la extraña forma, fotografiada por muchos ciudadanos desde distintos puntos de la costa. Una nube embudo suele ser visible como una aguja en forma de cono o como protuberancia de la principal base.

Si una tuba toca el suelo se convierte en un tornado. La mayoría comienzan como nubes embudo, pero muchas de ellas no hacen contacto con el suelo y no se convierten. Además, un tornado no necesariamente necesita tener una condensación asociada embudo si hay fuertes vientos ciclónicos en la superficie.