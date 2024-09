¿Netflix sacará Algeciras y la playa del Rinconcillo en su nueva docuserie sobre la vida de Alejandro Sanz?

Algeciras/La unión entre Alejandro Sanz y Algeciras es una cuestión sentimental. Y de sangre. A pesar de que el músico vive en un chalet en Somosaguas (Madrid), la playa del Rinconcillo siempre ha sido su refugio predilecto durante los veranos.

Los padres del cantante, gaditanos ambos, viajaban al sur en vacaciones, pasando largas temporadas en El Rinconcillo, donde el cantante y compositor español fraguó numerosas amistades y acumuló recuerdos entrañables, algunos al lado de Paco de Lucía o Malú. "Para mí, era un momento del año importantísimo. Era la cita con lo íntimo, con lo bello, con la libertad. Eso era Algeciras", declaraba Sanz en una entrevista exclusiva para 'Europa Sur'.

El autor de Corazón partío ha anunciado este lunes el rodaje de una serie documental de Netflix que, en colaboración con Sony Music Vision, revelará el pasado, presente y el futuro del icónico cantante artista. Según el comunicado publicado en los canales oficiales del cantante, la serie documental constará de tres episodicos y aún no tiene título confirmado. Su rodaje ya ha comenzado bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en Estados Unidos y España.

A través de este proyecto documental, millones de personas podrán acceder al backstage de la vida del madrileño y se convertirán en espectadores VIP de los próximos planes personales y profesionales de Alejandro tras una etapa difícil, sobre la que se sincerará por primera vez. Cabe recordar que a mediados de 2023, el artista confesaba a través de sus redes el delicado mensaje anímico que atravesaba, asegurando que se sentía "triste y cansado".

En junio de ese mismo año firmó nuevo contrato discográfico con Sony Music y ya en noviembre, con motivo de los Latin Grammy celebrados en Sevilla, anticipó que estaba trabajando en nuevas canciones, que pondrían continuación a su último disco de estudio, Sanz (2021).

El propio Alejandro ha anunciado este proyecto a través de sus redes sociales junto al mensaje: "Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy a hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver donde nunca me habéis visto. ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad?".

¿Algeciras y su playa del Rinconcillo formarán parte del próximo gran proyecto de Netflix?