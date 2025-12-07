Naomí Santos, la joven que revoluciona la copla, recibirá el Premio Rafael Viso 2025 en Algeciras

La música popular española tiene un nuevo nombre propio y llega desde la Bahía de Algeciras. Naomí Santos, una de las voces más prometedoras del panorama folclórico actual, recibirá el Premio Rafael Viso 2025 para jóvenes talentos el próximo martes 9 de diciembre, a las 19:00, en el auditorio Millán Picazo de Algeciras, en un acto abierto al público y con entrada libre.

Con este galardón, el Ateneo José Román reconoce la innovadora aportación de la artista al universo de la copla, un género al que Santos ha sabido insuflar aire nuevo sin renunciar a la esencia que lo define. Su estilo, que combina la tradición más genuina con ritmos urbanos, arreglos contemporáneos y una estética muy personal, ha conectado con una generación joven que, gracias a ella, se asoma a un repertorio que muchos daban por perdido.

El impulso definitivo para este reconocimiento llegó tras su destacada participación en el concurso La bien Cantá, de Televisión Española, donde volvió a brillar con una madurez artística que sorprendió al jurado y al público, logrando llegar a la final y consolidándose como una de las voces más carismáticas del programa.

Pero el camino de Naomí Santos en la copla comenzó mucho antes. Con solo 16 años dio su primer salto mediático en Se llama copla, el emblemático formato de Canal Sur que vio nacer su carrera y que la presentó al gran público como una joven intérprete con voz intensa, carácter escénico y una enorme capacidad para emocionar. Desde entonces, más de una década después, ha demostrado una evolución constante, una reinvención artística que ahora se ve recompensada con uno de los premios culturales más importantes del Campo de Gibraltar.

La junta directiva del Ateneo José Román lo resume así: “Naomi encarna el espíritu de las folclóricas de antaño, pero con una mirada moderna, urbana y creativa. Su propuesta es valiente, fresca y profundamente personal”.

El Premio Rafael Viso, creado para impulsar la proyección creativa de jóvenes artistas del Campo de Gibraltar en cualquier disciplina, se ha consolidado como una plataforma clave para aquellos talentos que buscan abrirse camino y difundir su obra más allá del ámbito local. Desde el Ateneo subrayan que la concesión de esta edición a Naomí Santos “representa el reconocimiento a una trayectoria que honra la tradición, pero que apuesta sin miedo por el futuro”.

El acto del próximo martes promete reunir a seguidores, músicos, representantes culturales y vecinos de la comarca en una celebración que reconoce no solo la voz de Naomí Santos, sino su capacidad para proyectar la copla hacia el mañana.