El Museo Municipal de Algeciras celebra el 50 aniversario de Tría 75 con una exposición retrospectiva

El Museo Municipal de Algeciras ha inaugurado este viernes la exposición 50 aniversario de Tría 75. La obra de tres amigos pintores, una muestra que homenajea medio siglo de trayectoria artística del grupo formado por Antonio López Canales, Helmut Siesser y José Luis García Jaén. La muestra podrá verse hasta el 30 de abril de 2026

La exposición reúne 45 piezas artísticas distribuidas en el Aula Alejandro y Almoraima y en las salas de exposiciones temporales Ramón Puyol y Rafael Argelés, ofreciendo al público una visión completa de la trayectoria de Tría 75 y su legado en la historia plástica de la ciudad. La muestra permite redescubrir parte del patrimonio cultural de Algeciras y acercarse a la sensibilidad, creatividad y mirada de estos tres artistas fundamentales.

La inaguración de la muesta Tria 75. / Vanessa Pérez

Durante el acto, la teniente de alcalde delegada de Cutura, Pilar Pintor, agradeció a todas las personas y entidades que han hecho posible este proyecto cultural, destacando a la Asociación Memoria de Algeciras, al comisario de la exposición Andrés Bolufer Vicioso, y al equipo del Museo Municipal, encabezado por Rosabel Jiménez. La edil reconoció también la colaboración de las familias de los artistas, incluidos José Julio y Manuel Fernando García Cabello, hijos de José Luis García Jaén; Ivo Siesser, hijo de Helmut Siesser; y Antonio López Canales, así como del resto de entidades y particulares que cedieron obras y materiales para la exposición.

El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, puso en valor la trayectoria del grupo Tría 75: “Son personas que han contribuido de forma excepcional al desarrollo cultural y creativo de Algeciras. Iniciativas como esta son fundamentales para preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural de la ciudad, poniendo en valor el talento de nuestra gente”.

La exposición se podrá visitar hasta el 30 de abril de 2026, ofreciendo una oportunidad única de acercarse a la obra de Tría 75 y a la historia artística de Algeciras.