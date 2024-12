De Algeciras al mundo: Loterías Don Rafael agota sus décimos de Navidad tras triplicar los envíos

Algeciras/El ambiente navideño ha llegado temprano a la administración de loterías Don Rafael, en el número 10 de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras, donde el furor por el Sorteo Extraordinario de Navidad ha sido tal que, por primera vez en años, se han quedado sin décimos disponibles durante un día. Este hecho, lejos de ser un contratiempo, es reflejo del espectacular crecimiento en las ventas, que este año han triplicado los envíos habituales.

Con una consignación cercana a los 40.000 décimos, los responsables de Don Rafael explican que esta demanda histórica no solo proviene de clientes locales, sino también de algecireños que residen fuera, incluso en lugares tan lejanos como Alemania. Entre los números más solicitados destaca el 22224, que coincide con la fecha del trágico incendio del edificio de Campanar en Valencia, un acontecimiento que ha marcado la elección de muchos jugadores. También figura el 69755, en honor a la fundación de Algeciras, elegido por nostálgicos que buscan conectar con sus raíces a través de la suerte.

La buena racha de premios que esta administración viene entregando desde hace un año ha sido otro de los motivos del éxito. “Hemos dado premios de tercera categoría al menos una vez al mes, y eso se traduce en un aumento de clientela”, explica a Europa Sur el responsable del establecimiento, que también atribuye el crecimiento a su reciente incursión en las ventas online y a través de su app.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, repartirá más de 2.700 millones de euros en premios y, como cada año, despierta el fervor de millones de personas en toda España. Pero en Don Rafael, el sorteo no es solo cuestión de azar, sino de tradición. "De niño, recuerdo que mi padre recibía llamadas de los periodistas para hablar del sorteo. Ahora me toca a mí, y eso me hace mucha ilusión", concluye el administrador.

Este año, parece que Algeciras y el Campo de Gibraltar tienen más motivos que nunca para soñar con un premio gordo que lleve un trocito de casa a los rincones más insospechados del mapa.